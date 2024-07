„Všechno se zastavilo, kromě toho, že to ještě více zarostlo, tam žádný posun není. Je to škoda. Myslím si, že časem to bude na demolici. Je to již od počátku špatně postavené a dnes tam není jediná rovná zeď. My s tím nic dělat nemůžeme,“ konstatuje starosta Sněžného Petr Jirásek.

Hotelový areál pro hosty z řad návštěvníků okolních lyžařských areálů se začal na křižovatce Na Krahulci mezi obcemi Sněžné, Bystré a Dobřany stavět v roce 1991. Dodnes tam stojí jen hrubá stavba pochybné kvality, kterou vlastnilo několik majitelů. Ten současný nemovitost koupil v roce 2021. Po letech dokonce začal s úpravami, spolu s obcí řešil územní plán s tím, že by tam chtěl udělat apartmány. Od začátku války na Ukrajině je však ticho.

Stavba a pozemek patří pražské společnosti s ručením omezením Archcode, která na svých internetových stránkách nabízí k prodeji velkorysý developerský projekt s více než šedesáti byty, restaurací, welness, vinným sklepem nebo tělocvičnou v hlavní budově a možností výstavby dalších apartmánových domů na sousedním pozemku. Firma má základní kapitál deset tisíc korun a jako její jednatelka je v obchodním rejstříku zapsaná Galina Šeflová. Mobilní telefon uvedený na stránkách a figurující rovněž v nabídkách realitních společností je dlouhodobě vypnutý.

„Paní Galina se odstěhovala z České republiky a nekomunikuje. Pochybuji, že se to v dohledné době změní. Jsme připraveni s případným novým majitelem jednat, ale v současné době není s kým ani o čem,“ lituje starosta a připomíná, že hotel stojí mimo obec. Již dříve nastínil, že pokud by byl přímo ve vesnici, dalo by se uvažovat o odkupu a zřízení kupříkladu zařízení pro seniory.

Podobný problém řeší i jeho kolega z Bartošovic v Orlických horách. Tamní ruina však hyzdí samotné centrum. Koncem osmdesátých let minulého století chtěli místní postavit dům služeb, který by zastřešoval obecní úřad a servis pro obyvatele včetně lékaře. Stavba začala v roce 1990, ale pro nedostatek peněz se ji obec rozhodla prodat. Majitelů bylo několik, ten poslední o sobě již několik let nedává vědět.

„Mluvil jsem s ním asi před deseti lety, přijel ve ferarri. Později to chtěl zbourat, dokonce měl demoliční výběr. Jenže z toho akorát sundal a odvezl plechy a tím skončil,“ popisoval před časem starosta Bartošovic v Orlických horách Kostas Kotanidis. Nyní se situace změnila, ovšem pochybnosti zůstávají.

„Úplnou náhodou jsem zjistil, že majitel dům prodává. Žádá za něj několik milionů korun a tvrdí nesmysly o tom, že se tam dá stavět bytový dům. Víc toho nevím,“ říká starosta, který by se rád s majitelem spojil, ovšem blíže je spíše řešení situace se stavebním úřadem. Ruina nápadné třípatrové budovy ve tvaru trojúhelníku totiž začíná být nebezpečná pro okolí.

„Hned po prázdninách začneme konat. Potřebujeme zjistit, jaké máme pravomoce a co s tím jako obec můžeme dělat,“ plánuje Kostas Kotanidis. O moc více však udělat nemůže.