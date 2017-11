Stavbě poldru v Mělčanech už nic nebrání

Dobruška - Povodí Labe získalo výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro stavbu suché retenční nádrže na říčce Dědině v Mělčanech.

Vizualizace vpusti a výpusti poldru podle Povodí labe.Foto: Povodí Labe

Příští rok uplyne 20 let od ničivých povodní na Rychnovsku. Mezi nejvíce postižené obce patřilo Pohoří, kde bylo zatopeno 200 z 230 domů. Ochranná hráz, na kterou obyvatelé spoléhali, byla porušena přibližně na 120 metrech. A od toho okamžiku, až do června letošního roku, trvala jednání o stavbě ochranné retenční nádrže - poldru, která by ochránila před záplavami Dobrušku a okolní obce. Dlouhých 19 let se nedokázalo dohodnout Povodí Labe s ochránci přírody na přijatelné variantě. Nakonec společně našli unikátní řešení v podobě suchého poldru s migračním zprůchodněním hráze. „Takové technické řešení v ČR není a bude ukázkové i pro jiné lokality, jakým způsobem řešit poldry tak, aby byla zachována migrační prostupnost pro ryby a aby to neškodilo tomu území, do kterého je stavba umísťována,“ říká ochránce přírody a krajský zastupitel Martin Hanousek.

Aby stavba poldru mohla začít, bylo nutné požádat o udělení výjimky ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tu Povodí Labe v těchto dnech získalo. Výstavbě tak už nic nebrání. „My jsme se s ochránci přírody sešli a všichni účastníci řízení udělali vstřícný krok a vzdali se práva na odvolání, což významně urychlilo správní řízení, a my jsme rádi, že po dlouhých letech došlo konečně k dohodě s Povodím Labe,“ dodává Martin Hanousek.

Dalším krokem je územní rozhodnutí a výkup pozemků

Teď je pomyslný míč na straně stavebního úřadu v Dobrušce, který by měl do konce roku vydat územní rozhodnutí. „Udělení výjimky ze zákazu vítáme. Jsem rád, že se příprava poldru opět pohne kupředu. Naše město kroky vedoucí k ochraně našich obyvatel od začátku plně podporuje,“ vyjádřil se starosta Dobrušky Petr Lžíčař. Podle Povodí Labe by tak stavba mohla začít ve druhé polovině roku 2019, ukončení se předpokládá v roce 2021. „Neprodleně po vydání rozhodnutí budou zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení a bude zahájeno majetkoprávní vypořádání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků a staveb dotčených výstavbou poldru,“ upřesňuje další kroky Hana Bendová z Povodí Labe . Hovořit o případných o problémech s výkupy pozemků je podle ní momentálně předčasné.

Lidem v Pohoří se uleví

„Nám se to tu děje každý druhý rok, když taje sníh a teče voda z hor, jsou louky zaplavené až k Bohuslavicím, na dvou až třech kilometrech je skoro 30 centimetrů vody. Všichni lidé z toho mají panický strach, bojí se, když zaprší“, říká starosta Pohoří Zdeněk Krafka. Dohodu i udělení výjimky vítá. „Byl to nejhorší úkol za celé období mého starostování, který jsem zatím nesplnil, a to je ze zákona ochránit naše lidi před povodní, jejich životy a jejich majetek,“ dodává s tím, že teď už se to snad konečně podaří.

Poldr v číslech

Výstavba suché nádrže Mělčany bude hrazena z dotačního programu Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi. Předpokládané stavební náklady jsou 450 milionů. Podle propočtů bude poldr schopen zachytit přibližně 3 159 000 metrů krychlových vody. Zatopená plocha bude při maximální kapacitě tvořit území o rozloze 55 hektarů. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 metrů bude vystavěna 3 kilometry nad Dobruškou v katastrálním území Mělčany.