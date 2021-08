Kavárna s letním posezením, galerie ve foyer umožňující pořádání výstav, taneční sál i pobytová střecha má být součástí nové budovy kulturního domu v Kostelci nad Orlicí.

"Aktivity kulturního domu a hlavního sálu se v létě přesouvají do zahrady, kde je ve vazbě na jeviště umístěna letní scéna. Zahradu je možné využít pro rozšíření kavárny. Foyer se v létě a o přestávkách otevírá pro návštěvníky do dvora, kde je umístěna vodní plocha zrcadlící horizont za parkánem. Nové schody podél zdí parkánu umožňují nové propojení přes dvůr do náměstí a zpřístupňují zahradu na parkánu," tak vykreslují budoucnost kosteleckého Rabštejna a jeho bezprostředního okolí autoři vítězného architektonického návrhu Jan Neuvirt, Klára Novotná a Jindra Novotná.

Do prvního kola soutěže, jejímž zpracovatelem byl architekt Oldřich Bittner, se přihlásilo celkem 20 návrhů. Do závěrečného - třetího kola nakonec postoupila šestice finalistů, z nichž porota v čele s architektem Davidem Vávrou vybrala vítěze.

U něho ocenila kompaktní a účelné řešení ve vazbách na provoz a také to, jak v prostoru Palackého náměstí harmonicky doplňuje uliční frontu.

"Příjemně je v návrhu také řešen úvodní prostor otevřené kavárny, výstavní prostory i kanceláře, poslední patro je korunováno průsvitnou fasádou do budoucího tanečního sálu, kterou lze při pohledu z náměstí přirovnat ke snové obrazovce. Dobře je řešen také vstup do hlavního sálu se dvěma balkóny, do něhož v novém provedení nebude třeba vstupovat přes kavárnu. Rovněž jsme ocenili propojení divadelního sálu s oběma foyer a také s jižní zahradou, kam je situována letní scéna. Jedná se o velmi promyšlený a kreativní návrh, který byl jednomyslně akceptován jako jasný vítěz soutěže," říká kostelecký starosta František Kinský, který v porotě také zasedl.

Dodavatele stavby město ještě nevybralo. Vítěz architektonické soutěže by měl ještě letos v říjnu zahájit práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.

"Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení se předpokládá v dubnu 2022. Pokud proces povolení stavby proběhne bez komplikací, předpokládá se zahájení stavby v dubnu roku 2023," odhaduje starosta.

Navrhovaná podoba nejdůležitějšího kulturního stánku ve městě se zcela vymyká té současné, která uvízla hluboko v čase. Pod památkovou ochranou však není.

"Původní budova Rabštejna byla postavena jako hotel, později byla účelově přestavěna na dům kultury. Od té doby se tu generace kosteleckých potkávají na plesech, divadlech, koncertech, promítání filmů i na svých prvních tanečních. Do klubu je přivádí řada kulturních, společenských i nejrůznějších tradičních a volnočasových aktivit," připomíná František Kinský.

Jak upozorňuje, zadání architektonické soutěže kladlo mimo jiné důraz na kapacitu hlavního sálu. Ten by měl nově disponovat na ploše a balkónech při divadelní úpravě hlediště až třemi stovkami míst k sezení. Pro deset zadních řad na ploše se přitom plánuje možnost využití elevace.

"Klasické kukátkové jeviště by mělo být vybaveno oponou, v její úrovni je také preferováno promítací plátno. Hlavní sál by měl splňovat veškeré požadavky multifunkčního kulturního prostoru s odpovídající osvětlovací a zvukovou technikou a s jejím centralizovaným ovládáním v kabině v zadní části sálu. V novém projektu se dále počítá s prostorem malého sálu, s foyer, které bude zpřístupňovat všechny hlavní prostory, a také s potřebným množstvím skladových prostor a kanceláří. Rekonstruované prostory Rabštejna s příjemnou kavárnou v jeho budově v centru města nepochybně zvelebí Kostelec nad Orlicí a snad přivedou k zastávce i hosty a cestující z širšího okolí," dodává starosta.