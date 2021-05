Starý obecní domek z roku 1885 v Potštejně spolu s přístavbami včetně té pro hasiče padne.

Obecní domek před demolicí. | Foto: Deník/Jana Kotalová

„Bývalý objekt hasičské zbrojnice byl takový slepenec asi ze tří částí. Kompletně vypadal nevzhledně a navíc byl v havarijním stavu. Požádali jsme o dotace a náhodou se urodilo. Teď jsme zahájili demolici, dokončena by měla být na konci května a od června by měla v místě začít stavba nového zázemí pro informační centrum a hasiče. Hotovo bude příští rok, koncem května by měla být stavba předána a koncem června už bude v provozu,“ sdělil starosta Potštejna Petr Dostál.