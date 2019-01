Rychnovsko – Dobré skutky nejsou samozřejmostí, neměly by se proto opomíjet.

Dětský čin roku 2013. Na snímku v kategorii Záchrana lidského života Dominik Hojný a patron Jan Révai | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Na statečné, obětavé a láskyplné skutky těch nejmenších upozorňuje a oceňuje je projekt Dětský čin roku. Právě startuje již jeho 11. ročník. Hlavní organizátor projektu, společnost Whirlpool ČR, získala i letos podporu známých osobností i veřejných institucí. Mezi VIP patrony nechybějí Jan Révai, Jitka Čvančarová, Aleš Háma či paralympionik Jiří Ježek.

Dětský čin roku si váží každého dobrého skutku, který děti vykonají na pomoc lidem i přírodě ve svém okolí.

Příběhy tak vyhlašuje v rámci 7 základních kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či Pomoc starším lidem,

I v letošním roce děti mohou sepsat příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů. Autoři vítězných příběhů budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě deset tisíc korun pro svou školu na nákup školních pomůcek.

„Cílem projektu Dětský čin roku je poukázat na to, že dětem není jejich okolí lhostejné, a za jejich statečnost a obětavost tyto malé hrdiny odměnit. Současně věříme, že děti takto inspirují nejenom své vrstevníky, ale stanou se vzorem i pro řadu dospělých, kteří se stávají záměrně i nevědomě stále více nevšímavými vůči okolí," říká Alžběta Suchanová, PR manažerka projektu Dětský čin roku.

Loni odbornou a dětskou porotu nejvíce oslovil například příběh Tomáše Chrastiny, který neváhal ani vteřinu a pomohl společně s maminkou muži při autonehodě. Vítězem se stal také Jiří Král za to, že uspořádal se svým kamarádem soutěž pro seniory z centra sociálních služeb, nebo Jana Berkela, která společně s rodiči a sousedy z okolí odklidila nepovolenou skládku v lese.

Jak se do Dětského činu roku přihlásit?

Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo na adresu: P.O. Box 96, 170 04, Praha 74. Sepsat a odevzdat příběh mohou i přímo na několika akcích, kterých se Dětský čin roku zúčastní. Půjde například o dětské cyklistické závody Tour de Kids či festivaly jídla jako Prague Food Festival, Foodparade apod.

Příběhy mohou děti zasílat až do 30. září 2015. Následně jsou vyhodnoceny a odborná porota vybere v každé kategorii celkem pět semifinálových příběhů. O konečném vítězi však rozhodují samotné děti svým hlasováním na webových stránkách projektu. Hlasování dětské poroty proběhne od 20. října do 8. listopadu 2015. Slavnostní vyhlášení vítězů Dětský čin roku 2015 je naplánováno tradičně na Staroměstské radnici v Praze na 3. prosince 2015.

Pravidla Dětského činu roku



- do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií.

- pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší).

- mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti.

- do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo).

- skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené.

- pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku.

- příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, ústavu ustaveného za účelem provozování společensky užitečné činnosti a zájmového spolku, které děti navštěvují, a rodičů.

- nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, ústav ustavený za účelem provozování společensky užitečné činnosti, zájmový spolek nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.