„Bylo to komplikované, ale povedlo se. Snažil jsem se sehnat zubaře za každou cenu. Požádal jsem snad všechny subjekty, které byly k dispozici, oslovil jsem všechny zdravotní pojišťovny, krajský úřad i spolupracující společnost Škoda Auto v rámci podpory regionu. Té se nakonec podařilo kontaktovat správnou firmu. Ovšem takovéto soukromé iniciativy přece nemohou suplovat státní systém zubní péče,“ upozorňuje Jan Hostinský.

Radnici totiž podařila smlouvu se společností Můj zubař a přestože by se ještě jeden stomatolog hodil, neutěšený stav se podařilo zvrátit. Poskytla prostory a veškerou pomoc při rekonstrukci zubní ordinace, provedla stavební práce přesně podle požadavků firmy, která zajistila vybavení, a nabídla i bydlení.

„Jejich starostové za to nemůžou. Já jsem byl také dva roky v hledání neúspěšný. Ve skutečnosti je neúspěšný ten systém. Když vám každý den na radnici volá osm až dvanáct nešťastných nebo až rozzuřených občanů, tak opravdu děláte, co můžete, a hledáte v tolika slepých uličkách, až se to jednou povede. Moje rada je investovat do zajištění ordinace a bydlení pro zubaře, ale ani to zdaleka vždy nezabírá,“ popisuje situaci Jan Hostinský, starosta Solnice , kde působí dvě zubní lékařky.

Dlouhodobé úsilí sice dovedli do zdárného konce v Solnici a Doudlebách nad Orlicí , krůček od ordinace jsou v Častolovicích , ovšem další města a obce zatím tak úspěšné nebyly. Lidé tak za stomatologickou péčí nadále dojíždějí i desítky kilometrů.

„Už to máme vyřešené, stomatologa jsme sehnali asi před rokem a půl. Vybavili jsme mu ordinaci, nabídku bytu nakonec nevyužil. Je potřeba shánět, shánět a shánět. A když si už myslíte, že je všechno špatně, tak musíte hledat znovu,“ nabízí náročný recept starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

Čekat na pojišťovnu nemá smysl

Dobře nakročeno mají i v Častolovicích, kde pomohla náhoda a našel se zubař ze zahraničí. Starosta Zdeněk Praus zatím nechce být příliš konkrétní, protože jednání ještě nejsou uzavřena.

„Hledali jsme si ho sami, protože nemá smysl čekat na zdravotní pojišťovnu, která to má na starosti. Máme příslib od lékaře ze zahraničí. Padla na to řeč při jednání na jiné téma a protistrana nám na dala kontakt na zubaře, který by k nám teoreticky mohl přijít, protože má vazby v regionu. Už dlouho k tomu vyřizujeme potřebné dokumenty, příští týden budeme jednat na krajském úřadě a snad se nám podaří podat poslední žádost o otevření ordinace. Vybavení jsme odkoupili od předchozí paní doktorky,“ vysvětluje starosta.

Nedostatek specializovaných lékařů

Zubní lékař chybí také v Rokytnici v Orlických horách. Nyní tam připravují vyhlášení výběrového řízení, radnice nabídne vybavenou ordinaci ve zdravotnickém středisku a s případnými adepty budeme jednat o dalších možnostech spolupráce. Nejbližší stomatologická péče je v Žamberku a Rychnově nad Kněžnou, kde však rovněž nejsou volné kapacity.

„Máme poměrně rozsáhlý bytový fond. Kdyby někdo z uchazečů projevil zájem, jsme schopní to řešit. Horské podmínky nabízejí i další benefity v podobě sportovního vyžití a čistého životního prostředí. Bohužel potvrzuji, že obecně je v periferních částech nejen Rychnovska, ale celého kraje specializovaná lékařská péče nedostatková,“ říká rokytnický starosta a bývalý krajský hejtman Jiří Štěpán a zamýšlí se nad řešením neutěšené situace.

„Jsou tu cenové výměry stanovené pojišťovnami, které jsou garantem dostupnosti lékařské péče. Myslím si, že by bylo možné ekonomickými pobídkami pojišťoven vytvořit systém, kdy by byl v pohraničí výkon finančně lépe hodnocen než jinde. Pozitivní zvýhodnění by mohlo nastat,“ navrhuje starosta.

Dobruška: dříve osm zubařů, dnes dva

Zatím marná je i snaha jeho kolegy ze sedmitisícové Dobrušky Miroslava Sixty. Radnice šetří jeden městský byt pro případ, že by stomatologa našla. V minulosti končící lékařka nabízela ordinaci ve svém rodinném domě k pronájmu za výhodných podmínek, ale nikdo neprojevil zájem.

„Stav je setrvale neutěšený. Před patnácti lety jsme tu měli osm zubařů, dnes jsou dva. Lidé dojíždějí i desítky kilometrů, já sám mám zubaře v Opočně, což je kousek. Prostřednictvím letáků jsme oslovili i vysoké školy, ale nikdo se ani neozval, aby se zeptal na podmínky. Absolventi odcházejí do větších měst,“ podotýká starosta.

„Měli jsme rozjednaného doktora, tuším, že ze Sýrie nebo Libanonu, který tu již nějakou dobu žil a měl zájem k nám jít. Ztroskotalo to na tom, že si jako cizinec ze země mimo Evropskou unii nemohl zřídit živnost, protože u nás neměl pobyt potřebných pět let. Už si byl prohlédnout ordinaci i byt, ale nakonec to nedopadlo,“ krčí rameny Miroslav Sixta.

Předseda Oblastní stomatologické komory Rychnov nad Kněžnou Tomáš Petrák již před časem pro Deník uvedl, že zubařů bude na Rychnovsku přibývat a vývoj mu dal za pravdu. Přesto je pro obyvatele regionu problém najít takové, kteří by přijímali nové pacienty.

Metla pro zubaře? Legislativa, nařízení a kontroly

„Lékařů máme více, ale jsme nejmladší komora v kraji a právě s tím narůstá počet kolegyň na mateřské dovolené, takže fakticky kapacita mírně klesla. V současné době nemám informace o tom, že by měly někde v regionu vznikat nové ordinace, ale ani o tom, že by se někdo chystal odejít do důchodu. To se většinou dozvídáme koncem nebo začátkem roku, kdy se sestavují seznamy pro pohotovosti,“ říká Tomáš Petrák, podle kterého stomatologům výrazně znesnadňuje situaci legislativa, nařízení či kontroly.

„Ordinace musejí mít zpracované desítky a desítky šanonů, ideálně od externí firmy, protože pokud by měl všechno zařizovat a správně dokumentovat lékař, nestihne ošetřovat pacienty. Nejde tak o nedostatek lékařů, spíše je náročná pracovní zátěž. Na jedné straně je počet lékařů, kterých je významně více než dříve, a na druhé straně je výrazně vyšší i časová potřeba na péči. Pacient si dnes zkrátka nechce nechat vyndat zub, který je zachranitelný,“ vysvětluje a stejně jako starostové poukazuje na to, že základ problémů s nedostupností stomatologické péče leží na bedrech pojišťoven.

„Pojišťovna musí mít přehled o tom, ve které ordinaci je volná kapacita, a zajistit rozumný způsob, jak o tom předat informace pacientům. Pokud odkáže na obvolávání ordinací, docílí akorát toho, že máme desítky telefonátů denně,“ konstatuje šéf rychnovské komory.

