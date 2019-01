Rychnovsko - Na většině úseků silnic nižších tříd se najdou alespoň ojedinělé výtluky. Na některých místech je však situace špatná už dlouhodobě.

Bilance zimních škod způsobených na dopravní infrastruktuře Rychnovska je již známá. Inspektor silničního hospodářství pro Rychnovsko, Aleš Přibyl, totiž dokončil aktuální soupis poškozených úseků komunikací.

Ten sice vzniká pravidelně každý měsíc, ale vzhledem ke sněhové či ledové pokrývce na četných úsecích jsou březnové prohlídky mnohem průkaznější.

„Jako každoročně vzniklo velké množství výtluků. Vzhledem k mírnému začátku zimy ale považuji letošní situaci za příznivější,“ uvedl Aleš Přibyl.

Ten své poznatky předává jednotlivým cestmistrovstvím Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, jež by se měla postarat o nápravu. Mnohé z cest se ale na seznamu spravovaných úseků ocitají každoročně.

U většiny silnic se však jedná jen o ojedinělé výtluky, které nesnižují jejich sjízdnost. Na druhou stranu existují cesty, jejichž stav je dlouhodobě velice neutěšený.

„Takové cesty jsou zapsány do takzvané bílé knihy. Mnohé z nich jsou v horských oblastech, třeba v lokalitách Souvlastní nebo Čertův Důl,“ uvedl dále inspektor. Řadí se sem ale i frekventovanější úseky jako ty mezi Lokotem a Lipovkou nebo Uhřínovicemi a Novou Vsí.

Starostové obcí, jimiž poškozené silnice procházejí, by ale raději než zápis do bílé knihy viděli dohledné řešení problému. „Cestáři se snaží, ale nejspíš nemají dostatek financí. Každý rok se situace opakuje. Už po loňské zimě by silnice potřebovala vyfrézovat, ale nakonec ji jen zalepili,“ uvedl Zdeněk Bendzo, starosta Semechnic. O několik kilometrů dále jsou zkušenosti ještě horší.

„Zatím u nás Správa a údržba silnic pouze instalovala výstražné cedule. Komunikace v katastru obce jsou přitom v žalostném stavu,“ potvrdil starosta Voděrad Josef Šmída. Po svém nástupu do funkce prý zdědil seznam komunikací určených k brzké opravě. Na něm byla i silnice přes Voděrady, ale na avizovanou investici nakonec nedošlo. „Lidé mi kvůli stavu vozovky nadávají, ale s tím já nemohu vůbec nic dělat,“ dodal starosta.

V sousedním Trnově mají obavy z toho, kam až povede nekonečné zalepování děr. „Myslím si, že silničáři se snaží, ale současný stav silnic by si zasloužil mnohem větší péči. U nás je to tragické, ale je mi jasné, že podobný problém mají asi na většině míst okresu,“ uvedla Libuše Brandejsová, starostka Trnova.

Výběr lokalit pro komplexnější opravu je ale složitý proces. „Vše se odvíjí od konzultací mezi Správou a údržbou silnic a Krajským úřadem. Konkrétní návrh musí ještě schválit Rada,“ uvedl Imrich Dioszegi, mluvčí Královéhradeckého kraje.

Zatím se zdá, že z poslední zimy nejlépe vyšly komunikace udržované cestmistrovstvím v Dobrušce. Silnice, o které se starají cestáři z Rokytnice a z Rychnova, jsou na tom přibližně stejně.

V rokytnickém rajónu je množství ojedinělých výtluků třeba na silnici 310 vedoucí od Rokytnice do Deštného. Ještě hůře vypadá cesta ze Slatiny do Rybné nad Zdobnicí, kde jsou i hlubší díry, nebo úsek Habrová Kačerov.

Mezi poškozená místa ve správě rychnovských silničářů patří třeba vozovka z Rychnova směrem na Hlásku. Někde jsou problémy v místech za nedávno opravenými úseky. To se týká například Pekla nad Zdobnicí nebo okraje Kostelce nad Orlicí směrem na Choceň. K hodně špatným cestám se řadí i úsek Chleny Vrbice.

Také na Dobrušsku je množství cest, které volají po dlouhodobějším řešení. Vedle Semechnic je špatná situace mezi Ličnem a Přepychami.

K jednotlivým poškozeným místům jsou přiřazeny stupně závažnosti. Od nich se odvíjí lhůta, do níž je nutné závadu odstranit. Většina zmiňovaných úseků spadá do kategorie dva nebo tři. Taková místa je nutné opravit do týdne, respektive do tří měsíců.

Závady v kategorii jedna se musí odstranit do 24 hodin. Závady v kategorii čtyři, která neovlivňuje bezpečnost silničního provozu, mohou zůstat na vozovce rok.

Úseky, které potřebují opravu

Rokytnice v Orlických horách - Deštné v Orlických horách

Slatina nad Zdobnicí - Rybná nad Zdobnicí

Rampuše - Kunčina Ves

Slatina nad Zdobnicí - Javornice

Habrová - Kačerov

Borohrádek - Albrechtice n. O.

Borohrádek - Čermná n. O.

Nová Ves - Albrechtice n. O.

Rychnov n. Kn. - Hláska

Křivice - Lično

Doudleby - Suchá Rybná

Chleny - Vrbice

Tis - Janov

Byzhradec - Trnov

Ještětice - Semechnice

Lično - Přepychy

Val - Chlístov

Uhřínovice - Černíkovice

Pulice - Opočno

Voděrady - Houdkovice

Mikrorozhovor s odborníkem

ALEŠ PŘIBYL, inspektor silničního hospodářství okresu Rychnov nad Kněžnou.

Jak funguje mechanismus určování míst, která mají být opravena?

Každý měsíc se na základě výjezdů do terénu sestavuje seznam poškozených úseků, který se předává Správě a údržbě silnic. Pokud na nějaké další místo narazí oni, opraví jej a následně nahlásí.

Bere se při pořadí nutných oprav vedle stupně poškození ohled i na kategorii dané komunikace?

Samozřejmě. Při stejném stupni poškození bude mít silnice druhé třídy přednost před komunikací třetí třídy.

Je rozdíl v technologii opravy u jednotlivých stupňů poškození?

Ne, postup je naprosto stejný.

Je rozdíl v kvalitě studených a teplých obalových směsí, které se používají k opravám?

To je těžká otázka. Dříve se studené směsi považovaly za méně kvalitní, ale dnes to již neplatí. Studené směsi jsou ale dražší, proto se s nimi provádějí jen nejnutnější opravy v zimním období, kdy není možné použít teplou směs.

Co vše je nutné provést na místě opravy?

Záleží na tom, zda se provádí oprava do výtluků upravených frézováním. Takto provedené opravy jsou lepší a trvalejší, ale na druhou stranu také časově a technologicky náročnější. U neupravovaných výtluků se provede jejich vyčištění od kamení a následně se provede spojovací prostřik. V závislosti na použité emulzi lze během několika hodin až jednoho dne přistoupit k opravě teplou obalovou směsí. Ta se na místě upraví válcováním.