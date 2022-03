Další články z Přepych najdete zde

"Šířka ulice je 5,5 metru, což je na vesnici nadstandardní. Myslíme na to, aby odpovídala podmínkám provozu i do budoucna. Na jedné straně bude chodník, na druhé parkování a zelená plocha se stromky. Nejmenší parcela má 1200 metrů čtverečních, ty největší - rohové mají až 1500," upřesnila.

O kolik parcel jde celkem a jaký je o ně zájem?

Je to 19 parcel, k prodeji zbývají ještě čtyři. Vymezovat nové lokality pro bydlení v obcích, kde jsou staré statky a za nimi pole, není jednoduché. Měli jsme tu vybudovaný vnitřní trojúhelník zástavby rodinnými domy už v roce 1923, bydlely tam naše babičky. Když jsme dospěli, postavili jsme si domy okolo. Nyní tady budou stavět naše vnoučata. Máme štěstí, že tyto pozemky byly obecní. Snažíme se, aby tu lidé zůstali.

Na předchozí lokalitu jsme měli dotaci na průmyslové zóny 13,5 milionu korun. V současné době už jedeme bez dotace.

Proč, nezískali jste ji?

Zažádali jsme o dotaci - jedná se o 80 tisíc korun na zasíťování jedné parcely. Vlastníci parcel by museli domy postavit a zkolaudovat do pěti let. V době pandemie zájem o parcely opadl, rostou úrokové sazby, lidé mají obavy zatížit rodinný rozpočet hypotékou. Zároveň se obávali, aby dodrželi termín pro dokončení stavby. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo odstoupit od žádosti o dotaci ve výši 1 milion 440 tisíc korun a zároveň prodloužilo dobu dokončení stavby na 10 let.

Zdroj: Deník

V sousedství je školka, bude její kapacita stačit?

Mateřská škola je po kompletní rekonstrukci, která byla částečně financována z dotace. Udržitelnost projektu končí v roce 2024. Následně plánujeme propojit stávající budovu MŠ s přístavbou. Počítáme s novou třídou, která bude mít k dispozici hernu, ložnici a na jídlo budou děti chodit do společných prostor.

Nový zdroj vody v Přepychách



Přepychy dodávají vodu ze Dřízenského údolí pro čtyři obce. Přišla však suchá léta, která začala působit problémy, potok vyschl. Obec začala problém řešit, totiž nalézt a vybojovat si u příslušných ministerstev nový zdroj vody. Zkušební vrt v blízkosti v současné době připravované lokality pro bydlení ukázal, že může dát 8 litrů vody za sekundu, přičemž v Dříznách to byly 4 litry za sekundu. Před měsícem byl nově vybudovaný vodní zdroj zkolaudován. "Voda odsud bude hnána až do Dřízen. Kromě toho je za vodním zdrojem směrem k obci Mokré naplánována čistírna odpadních vod," říká starostka Zdeňka Seidelová.