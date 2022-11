"Myslím, že za poslední čtyři roky toho bylo investičně uděláno strašně moc. Na něco jsme využili úvěry, které se splácejí a některé se doplácejí," shrnul stručně uplynulé volební období Libor Koldinský.

S jakými plány vstupujete do nového volebního období?

Určitě bude věnována nemalá část financí k dokončení energetických úspor, které máme po městě rozjeté. Jako je například zateplení. Nejsou to žádné velké věci, ale musíme si poradit s veřejnými budovami a tak dále.

A co hlavní investice?

Chceme je směřovat do hasičské zbrojnice, kterou jako jedni z mála prostě nemáme na takové úrovni, jakou má už kdejaká v sebemenší obci. A naši hasiči si moderní zázemí zaslouží. Jinak žádnou další velkou stavbu nechystáme. Nevíme, jak to bude vypadat s financemi.

Chtěli bychom ale dokončit městský park v centru, kde jsme už zpevňovali cestu, dělali jsme osvětlení, vybavovali jsme ho novým mobiliářem. Dokončili jsme cyklostezku, která také byla nemalou investicí. Jsme město v lesích a lidé nám tu sportují, na volnočasové aktivity plánujeme přispět. Chceme je opět nějakými drobnostmi přiblížit sportovním aktivitám, podpořit nějaký ten workout, skate.

Řadu let se mluví o obnově historického umělého kanálu Alba, který vede i přes Týniště nad Orlicí. Jak to vypadá s plány na jeho vzkříšení ve městě?

Přes třicet let se na jeho stav kašlalo. A jen technický převod na město trval patnáct měsíců. Když už to je naše, chceme se do obnovy postupně pustit, na etapy. Kanál ale bohužel kříží se železnicí, musíme tedy počkat, až bude hotové mimoúrovňové křížení železničního přejezdu, aby nám pak voda netekla proti kopci.