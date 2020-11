"Letošní rok je pro nás i zdravotníky mimořádný, tak jako pro každého. Teď na podzim, pár týdnů před Vánocemi, ve chvíli, kdy máme v našem domově od léta už druhou koronavirovou nákazu klientů a nyní i personálu, jsme si uvědomili, že letošní Vánoce nebudou pro naše klienty ani pro nás zcela jistě normální. Je nám totiž už nyní jasné, že naši klienti se nebudou moci na Vánoce setkávat se svými příbuznými tak neomezeně a radostně, jako to bylo roky předtím. Návštěvy v předem dohodnutých hodinách, tváře dětí, vnoučat a pravnoučat schované pod rouškami. Omezený čas setkávání s omezenými možnostmi fyzického kontaktu, aby nedošlo k přenosu nákazy na ty, o kterých se mluví v médiích jako o nejzranitelnějších, přestože my pečující víme, jak silní a houževnatí dokážou být," uvádí ředitelka Jitřenky Kamila Vilímková.

Ne všichni se prý přitom bojí jen nákazy, ale také toho, že dlouho neuvidí svoji rodinu, že na ně rodiny a staří známí za zdmi domova zapomínají, když návštěvy nejsou možné.

"Máme v péči seniory, kteří mají všichni někoho blízkého, ale jen omezené možnosti kontaktu, což vede k jejich stále narůstající izolaci. Vánoce budou v tomto ohledu pro naše klienty kritické. Pevně doufáme, že vánoční svátky nestráví naši klienti v karanténním režimu. Chceme našim seniorům v domově ukázat, že jejich svět se v posledním půlroce nezmenšil jen na prostor za zdmi domova a neomezil se jen na občasné a striktně naplánované a omezené návštěvy nejbližších osob. Chceme jim ukázat, že jsou stále součástí naší komunity," vysvětluje Kamila Vilímková.

Zapojit se může každý. "Znáte-li někoho, kdo je u nás v Domově Jitřenka, ať už je to starý známý, spolužák ze školy, kolega ze zaměstnání, bývalý soused nebo někdo, na koho jste si roky nevzpomněli, staňte se prosím Ježíškovým dobrým poslem v Jitřence tím, že mu pošlete drobný dárek, zavoláte mu na Štědrý den, pošlete mu nebo přinesete vánoční přání, domácí cukroví nebo něco, o čem víte, že míval rád. A pokud nikoho v domově neznáte a chcete nám i přesto pomoci dostat naše klienty symbolicky za zdi domova. Vzpomeňte si na ně podobným způsobem s tím, že prostě učiníte totéž," vyzývá ředitelka Jitřenky.

Kdo neví, jaký dárek by mohl udělat radost, může se inspirovat tipy na webových stránkách zařízení. Ale může stačit i maličkost, výrobek od dětí, perníčky, dopis, pohlednice a k tomu připojit vzkaz, přáníčko s věnováním od konkrétního dárce.

"Chtěli bychom našim klientům v jejich malé komunitě v Jitřence dopřát vánoční strom s množstvím dárků a hlavně vzkazů od všech, kteří na ně myslí, i když se v životě nikdy spolu nepotkali a dělí je třeba osmdesátiletý věkový rozdíl. Nezáleží na ceně či velikosti dárku. Naši klienti nejvíce ocení to, že jste si na ně vzpomněli, že na ně myslíte, a to se vyčíslit penězi nedá," zdůrazňuje Kamila Vilímková. Připomíná, že na Štědrý den a vánoční svátky nebudou klienti v Jitřence sami: "Bude s nimi personál, který o ně bude pečovat v době, kdy by mohl být doma u stromečku s vlastní rodinou, dětmi, svými stárnoucími rodiči, kteří také vyžadují péči. Zaslouží si velký dík za to, co intenzivně zažívá od letošního března. Pouze ten, kdo si u nás vyzkoušel pracovat třeba jen jako student nebo dobrovolník, ví, jak náročná je to práce."