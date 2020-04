Vojenskou terminologií by se dalo říct, že hospodští i štamgasti stříhají metr a toužebně vyhlížejí pondělí 25. května, kdy se dle úterního vyjádření vlády mají otevřít hospodské zahrádky. O čtrnáct dní později by se hosté měli podívat i do útrob hospodského zařízení. Někteří hospodští jsou však k termínu, kdy se opět roztočí pípy, skeptičtí.

Pivo | Foto: Shutterstock

Například Milan Zeman. Ten u vládního rozhodnutí sedí na dvou židlích. Jen dva z jeho tří podniků totiž disponují zahrádkou. „Na to, kdy vláda oznámí plán otevírání hospod, jsem spolu s kolegy čekal jak na smilování. Ale dokud to nebude na sto procent, tak tomu ještě věřit nebudu. A to s ohledem na to, jak se stále měnily otevírací doby pro seniory,“ nechal se po tiskové konferenci vlády slyšet Milan Zeman, který kromě oblíbené osvěžovny Psí bouda na Pražském Předměstí provozuje i legendární pivnici Gobi či Havaj na Správčickém rybníku.