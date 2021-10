V pátek 1. října v 19 hodin se mohou těšit diváci v Dobrušce, v sobotu 2. října v sále pohostinství v Pohoří a o den později (v neděli 3. října) bude na řadě uvedení a beseda v Kodymově národním domě v Opočně. Není tajemstvím, že právě do těchto, v životě oslavence důležitých, míst zavítal štáb během natáčení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.