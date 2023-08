Srpen 1968 na Rychnovsku: tanky, protesty i popelnice na legitimace SČSP

/VIDEO/ „Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Setrvejte, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu,“ takovou zprávu vyslal do éteru Československý rozhlas na stanici Praha v časných ranních hodinách 21. srpna 1968. Kdo to ráno zažil, nejspíš na něj nikdy nezapomene. Invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa začala už o několik hodin dříve. "Tato okupační vozidla byla tehdy nad Rychnovem u STSky," komentuje jednu z fotografií ze srpna 1968 Josef Krám.

Dění 21. srpna 1968 v ulicích Hradce Králové. | Video: Petr Kučera