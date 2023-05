/FOTO, VIDEO/ Škody kvůli malůvkám pouliční "umělce", který po sobě zanechal růžový nápis na stěně opočenského zámku, budou vyšší, než se původně myslelo. Jak se ukázalo, svou vizitku zanechal i na zdech hájovny v zámeckém parku, kterou posprejoval. Zámek přitom mohl dopadnout ještě hůře, kdyby mu nedošla barva.

Poškozená je kvůli řádění sprejera nejen stěna severního křídla opočenského zámku, ale také hájovna. Sprejeři na dalších místech tvořili už dříve. | Video: Deník/Jana Kotalová

Zřejmě v ráži musel být autor díla velkého růžového nápisu na severní straně opočenského zámku, který je národní kulturní památkou. Pořádně zmaloval i hájovnu poblíž Jeronýmovy vyhlídky v zámeckém parku. Policie po něm pátrá.

„Zjistili jsme včera, že je pomalovaná i hájovna. Jde o toho samého autora, protože to je stejné písmo i klikyháky a budovu pomaloval ze všech stran. Podle mě se tam rozcvičil, protože růžová kresba je na hájovně kompletně celá i vybarvená. Ta zámecká malůvka není dodělaná, je tam jen část, evidentně mu už docházela barva, a tak ji nedovybarvil,“ říká kastelán Státního zámku Opočno Tomáš Kořínek, kterému nyní přibyly další starosti se sháněním firmy, která by nápisy odstranila.

Oznámení o posprejování fasády severního křídla opočenského zámku přijali policisté z Dobrušky v pondělí odpoledne. Nápis o rozměrech 150krát 70 centimetrů vandal na stěnu zámku ze strany zámeckého parku nastříkal v době od 23. dubna mezi 17. hodinou a 24. dubnem 16. hodinou.

Autorovi tohoto díla hrozí až jeden rok vězení. „Policisté oznámení prověřují a případem sprejerství se intenzivně zabývají. Svými poznatky můžete policistům pomoci přečin poškození cizí věci objasnit. Jakékoli informace sdělte přímo policistům obvodního oddělení Dobruška na tel. č. 974 536 701 případně prostřednictvím linky 158,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Za pomoc policie předem děkuje.

Se sprejery tu mají zkušenosti už z dřívějška. „Nikdy to nebylo v takovémto rozsahu. Dole nám pomalovali vodárnu, ale že by nám pomalovali zámeckou budovu, to se ještě nestalo. To je poprvé. Do 50 tisíc korun to bude stát stoprocentně,“ odhaduje kastelán.

Bohužel kamery zámku čerstvě posprejovaná místa nezabírají, a tak odhalit pachatele nepomohou. „Není možné, abychom měli všude kamery. Potřebujeme peníze jinde, padá střecha, omítka, kde co a teď máme všude dávat kamery? A kdo na ně bude koukat? To by byly další výdaje. Uvažujeme, že rozmístíme fotopasti,“ dodává Tomáš Kořínek.