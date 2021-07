Uprostřed pozoruhodného lužního lesa Mochov poblíž Českého Meziříčí stojí přímo na křižovatce hlavních lesních cest masivní kamenný pomník s vytesaným portrétem muže a nápisem „Památce vynikajícího českého lesníka H. Koniase – 1891 – 1954“.

Připomínka Huga Koniase. | Foto: Deník/Dana Ehlová

Kdo to byl a proč má pomník právě zde? Hugo Konias, od jehož narození uplyne 1. července kulatých 130 let, působil po absolvování Vyšší lesnické školy nejdříve na velkostatku Colloredo-Mansfelda ve Zbirohu a od roku 1924 pracoval tři desítky let (až do konce života) pro stejného majitele v Opočně.