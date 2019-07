Sportovní halu krášlí krajka

/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Šestnácté mezinárodní setkání krajkářek skončilo. Prestižní přehlídku krajkářské tvorby devátého Bienále české krajky však zájemci mohou i nadále navštívit ve Sportovní hale ve Vamberku, a to každý den kromě pondělí až do 28. července od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Z Krajkářské školy Vamberk. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Začínají Prázdninové dílny Malováním na kameny v úterý zahajuje Pobytové středisko pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí Prázdninové dílny. Ty se konají každé úterý od 12 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Dospělí by si s sebou měli vzít občanský průkaz. Letní interpretační kurzy zahájeny V pondělí večer zahájil koncert pedagogů v obrazárně zámku Opočno Letní interpretační kurzy. V úterý od 19 hodin zde vystoupí Josef Suk Piano Quartet. Přepychy Karla Pšeničného

Autor: Jana Kotalová