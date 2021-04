"Trénujeme. Nadšení dětí a jiskra v jejich očích - to nás zase nabilo po té době, kdy jsme nemohli dělat nic. Zkušebně jsme začali minulé úterý. Rozjeli jsme takzvané "čtverce", na hřišti jsme vytvořili čtverce o rozměrech 25krát 25 metrů a mezi nimi jsou mezery 10 metrů. Trénujeme 12 dětí najednou po šesti dvojicích s tím, že hřiště uzpůsobujeme danému tréninku. Vzali jsme je napříč věkovými kategoriemi - od 6, 7 až do 15 let. Vyzkoušeli jsme na nich kompletní tréninkové jednotky bez branek a postupně jsme teď začali přidávat i branky a jde to. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby děti mohly trénovat společně, nicméně ta možnost ještě není," podotýká tajemník a koordinátor fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk Ondřej Frejvald.

Ten také upozorňuje na to, že ještě na počátku tohoto týdne sportovní oddíly neměly k dispozici výklad ministerstva zdravotnictví k zavedeným opatřením: "Slibovalo to už od pondělí minulého týdne. K dnešnímu dni jsem nepostřehl, že by metodika či jakýsi výklad opatření byly."

Oddílům odkázaným na vnitřní prostory zatím nezbývá než čekat a například tréninky tenisu ve Vamberku zhatilo počasí, které doposud nedovolilo připravit kurty.

"Co mám informaci, tak jakousi přípravu zahájili nohejbalisti v Pekle," říká Ondřej Frejvald.

Jak moc dětem sport chyběl, bylo prý vidět ve Vamberku na "vytíženosti" místních umělých plácků: "Už před třemi týdny, před měsícem jsem viděl, že byly plné dětí, které tam nekoordinovaně sportovaly, společně hrály fotbálek. Nechápal jsem pak, proč my jako sportovci bychom nemohli pro děti organizovat docházku k nám a mít to daleko více pod kontrolou. Přistupovali jsme k tomu zodpovědně, netrénovali jsme, aby nám nebylo dáváno za vinu, že se vir šíří sportem. Postupně se potvrzuje, že tomu tak není, venkovní hřiště je tak velké, že se děti nenakazí."

Minulý pátek ožilo také fotbalové hřiště v Kostelci nad Orlicí, kde trénovalo šest dvojic.

"Dospělí a dorostenci se tak trénovat dají, ale s malými dětmi to tak nejde. Trénují nám proto chlapi, dorost a starší žáci, ostatní zatím ne. To bychom museli mít ke každé dvojici jednoho člověka, aby to uhlídal, a to nejde," vysvětluje předseda Fotbalového klubu Kostelec nad Orlicí Jiří Kotásek.

Také z jeho pohledu mělo být sportování venku uvolněné už dávno: "Děti, které nesmí na hřiště, se potkávají, hrají si spolu, protože je rodiče doma nemůžou udržet. Udržet děti rok doma je obrovský problém. Rodiče by byli rádi, kdyby jejich děti mohly sportovat. Navíc jsou tady stále v pohybu a u sebe zas tolik nejsou. Pomohlo by nám, kdyby děti mohly trénovat společně alespoň po šesti, osmi. Udělali bychom několik skupin, které by se neprotínaly, pak by to šlo."

V omezeném režimu obnovil tréninky i atletický oddíl SK Dobruška a suchou letní přípravou procházejí od pondělí mladší ročníky rychnovských a opočenských hokejistů.

To dobruští florbalisté či opočenští fotbalisté čekají na větší uvolnění, tréninky ještě nezahájili. "Nemá to za současných podmínek cenu," říká předseda opočenského oddílu Zbyněk Zácný.