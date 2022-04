"Mobiliář zámku byl shromažďován, vlastněn a opečováván naší rodinou s velkou zodpovědností a láskou téměř 400 let! S výjimkou tragického období za nacistického a komunistického režimu. Jen proto, že to tyto zabavily, nedává to právo si to ponechat. Měl by být bez dalších průtahů vrácen právoplatným vlastníkům! Je to velmi důležitá součást historie naší milované české vlasti a je tu pro všechny, aby ji viděli a učili se o minulosti. Generace, která ignoruje historii, nemá minulost ani budoucnost," uvedl pro Deník Derek Colloredo-Mansfeld, syn Kristiny Colloredo-Mansfeldové.