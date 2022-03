Autobusový spoj, který objednávala společnost Škoda Auto Kvasiny na trase Rychnov nad Kněžnou – Trnov – Semechnice – Opočno – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem a který využívali nejen její zaměstnanci, od neděle 6. března skončí. Důvodem je ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 261. Ta bude mít v konečnou už v Opočně a nebude nadále zajišťovat úsek mezi Opočnem a Dvorem Králové nad Labem. Mezi Jaroměří a Dvorem ji částečně nahradí linka 451.

V oblasti Rychnovska bude na lince 261 zrušen sobotní provoz. V pracovní dny pojede večerní spoj ve 20.38 z Dobrušky do Voděrad po lince 261 a z Voděrad bude pokračovat po trase linky 210 do Rychnova. V opačném směru večer pojede autobus po trase linky 210 do Voděrad a odtud po trase linky 261 přes Houdkovice, Trnov, Semechnice do Opočna. Ráno zajistí školní spoj z Malé Záhornice do Voděrad spoj linky 265, školní spoj linky 261 pojede ze Semechnic přímo do Trnova.

Dále dochází ke zrušení spoje linky 261 s odjezdem ve 14.06 z Dobrušky do Voděrad.

V pracovní dny budou zajištěny spoje v následujících časech a úsecích:

v 5.01 z Opočna,,nám. přes Semechnice, Trnov, Byzhradec, Solnici, Kvasiny Škoda

V 6.10 z Rychnova nad Kněžnou přes Kvasiny Škoda Auto, Solnici, Byzhradec, Trnov, Semechnice do Opočna,,nám.

Ve 13.01 z Opočna,,nám. přes Semechnice, Trnov, Byzhradec, Solnici, Kvasiny Škoda Auto do Rychnova nad Kněžnou

Ve 14.10 z Rychnova nad Kněžnou přes Kvasiny Škoda Auto, Solnici, Byzhradec, Voděrady, Trnov, Semechnici do Opočna,,nám.

Ve 20.38 z Dobrušky přes Opočno, Semechnice a Trnov do Voděrad, odkud pokračuje dál přes Lično a Černíkovice do Solnice, Kvasin Škoda Auto a Rychnova nad Kněžnou

Ve 2247 spoj z Voděrad přes Trnov a Semechnice do Opočna – tento spoj navazuje na spoj z Rychnova nad Kněžnou (22.13)

Spoje s odjezdem v 11.36 (uspíšen o 15 minut), 15.01 a 16.01 z Opočna budou prodlouženy ze Solnice do Rychnova nad Kněžnou. Rovněž dojde k prodloužení spojů, které nově ve 12.13 a 16.25 začnou v Rychnově nad Kněžnou a přes Solnici se napojí na svůj původní čas odjezdu a na svoji trasu.

V rámci opatření bylo přistoupeno ke zrušení spoje 661261/4, který v současné době jezdí ve 14.06 v pracovních dnech školního vyučování z Dobrušky přes Opočno, Semechnice a Trnov do Voděrad. Z Opočna do Semechnic a Trnova lze využít spoje s odjezdem ve 13.45 a 15:01 z Opočna, do Voděrad lze využít spoje s odjezdem ve 13.40 a 14.35 z Opočna.

V neděli 13. března začne platit mimořádná změna jízdních řádů na železnici. Týká se také tratě Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice a tratě Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. Na obou dojde u vybraných vlaků k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 2 minut) z důvodu úpravy technologických dob ve stanici Doudleby nad Orlicí. Tato změna se týká vlaků Os 5161 (nově bude veden pod číslem 5185), Os 25221 (nově 25241) a Os 25220 (nově 25242).

Na trati Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška bude spěšný vlak 1895 (Náchod 16.12 – Choceň 17.09) nově zastavovat ve stanici Čermná nad Orlicí (odjezd v 17.01), nově bude veden pod číslem 1899.

Na trati Trutnov – Sędzisław dojde u vybraných vlaků k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 5 minut) z důvodu úpravy návazných vlaků v polské stanici Sędzisław. Tato změna se týká vlaků Os 25405 (nově bude veden pod číslem 25419) a Os 25411 (nově 25417).