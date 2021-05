Ve světnici bývalé zámělské hospody stojí nevšední dřevěný sloup se zdobenou "korunou". Místní jsou na něj patřičně hrdi. Právě kolem něho prý tančil na svatováclavskou neděli roku 1338 o obžínkové muzice s kmotrou Švehlovou samotný budoucí císař Karel IV., když se tu zastavil při svém tažení na hrad loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna. Spolek Má vlast - můj domov ctí tradice, a tak i starobylý hostinec, jenž se snaží zachránit a vdechnout mu nový život, nazval u Karla IV.

"Památkáři chtěli, abychom tento sloup v rámci rekonstrukce posunuli a dali tam ještě jeden. Byl odebrán i odřezek z tohoto sloupu na dendrochronologický průzkum, ale nakonec k němu nedošlo. Až na něj budou peníze," vysvětluje místopředsedkyně spolku Marie Červinková.

Zdroj: DeníkPrvní písemná zmínka o Záměli pochází z poloviny 14. století (1356) a podle archeologa Bohumíra Dragouna mohla vesnice v době, kdy se tu podle pověsti Karel zastavil, existovat. Zda však budoucí císař skutečně tančil v místním hostinci, se už nejspíš nikdy nedozvíme.

Každopádně na paměť slavné pověsti se tu taneční scéna Karla IV. s místní selkou v podání ochotníků před pěti lety u příležitosti uplynutí 700 let od jeho narození znovu zopakovala a na dvorku hostince doudlebští sokolové dokonce odehráli představení Noc na Karlštejně.

Ani na letošní 705. výročí narození (14. května 1316) Karla IV. spolek nezapomněl.

"Máme v plánu, pokud to epidemiologická situace dovolí, udělat na začátku července na prodloužený víkend výstavu spojenou právě i s Karlem IV. a kulturním programem," prozrazuje místopředsedkyně spolku.

Ten pořádá i jiné akce, které se váží také k vybraným svátkům v roce, výstavy, Putování ke studánkám a organizačně se zapojuje rovněž do Pochodu přes tři hrady. Jenže za poslední rok do kulturního kalendáře hned několikrát tlápla pandemie. Členové spolku, v současné době je jich šest, se proto těší, až na nějakou akci budou moci zase pozvat.

Rozhodně se ale nenudí. Spolek Má vlast - můj domov funguje od roku 2007 a vznikl hlavně na záchranu zdejšího hostince. Současnou podobu si uchoval ještě z doby baroka. Bylo ho třeba vyčistit od haraburdí nahromaděného za dlouhá léta, upravit dvůr a především uchovat pro budoucí generace, co se dá. Stavba byla už za minulého režimu vyhlášena kulturní památkou, ale notně chátrala. Bez dotací a pomoci dobrovolníků, a to i z jiných spřátelených spolků, by se ten zámělský neobešel. Střecha byla v havarijním stavu, až díky dotaci se ji podařilo opravit.

"Pak jsme obnovili pec, udělali jsme planetární stezku, řešíme ale i takové věci, že nám strašně zatékalo do druhé části budovy, z nadjezdu tam prosakovala voda," líčí starosti spojené s péčí o památku Marie Červinková.

Dobrá tu je každá koruna a koronakrize dárcovství zrovna nepřeje. "Je špatná doba, sponzoři skoro žádní nejsou, máme jednoho místního podnikatele, který nám přispívá každý rok, jinak si všechno financujeme sami. Ale zapálení jsme furt," dodává.

Z pověsti (zaznamenáno kronikářem Frydrychem):



…Když Karel s koně slézati chtěl, přiskočila k němu kmotra Švehlová řvouc: „Tatíčku králi, abyste si něco neuďáli, já vás sundám“.



Ihned pojala krále do náručí, a až byl Karel muž silný v plném odění, jako pacholátko do hospody jej nesla. Král se nevzpouzel, neboť lid svůj nesmírně miloval. I pohladil ženu po tváři, řka: „Tys rázná Češka“.



Žena div radosti neomdlela. Od své družiny do půlkruhu obstoupen, aby před návalem radosti rozčileného lidu alespoň ze zadu byl kryt, stál král Karel uprostřed světnice v zámělské krčmě a na Mikoláše a tropení jeho se vyptával. Každý chtěl milovanému králi žalovati na Mikoláše a jeho sluhu Ješka, ale mistr Lukáš pokynul zámělským, aby mlčeli a sám na místě všech králi vypovídal. Krátkými a slušnými slovy vypověděl Mikolášovo násilí i Ješkovo a krále pokorně prosil, aby Mikoláše s náhončím Ješkem neškodným učinil a bezpečnost zjednal. Král tuto zprávu přijal a slíbil, že budou jmenovaní potrestáni.



… Po skončeném výslechu přehlédl Karel bystrým okem skupení žen a dívek: Švehlovou, ač v popředí nestála, zrovna vyhledal, pokynul jí a řekl: „Ty švarná Češko, jsi mě nesla, na splátku tě alespoň provedu“. A hned se k tanci hotovil. Starý Mičulka, ač ho podivením po všech údech mrazilo, tomu dobře porozuměl a svůj nejsvátečnější kousek na dudy spustil. Třikráte kolem sloupu tancoval král, Švehlová radostí a studem jen hořela, ženské na ní hleděly okem závistivým, ale muži velká prostota velikého Karla pozdravovala. Sedlák Švehla stál v koutě a vyvalenýma očima a s otevřenými ústy jako přimrazený. Konečně se vzpamatoval, spráskl ruce a hlasem radostí se třesoucím zvolal: „Pro věčné spasení, mladý král tancuje s naší mámou“.