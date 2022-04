Výjimečný okamžik byl spojen se slavnostní mší svatou celebrovananou královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem, v jejímž průběhu došlo k žehnání nástroje. V zaplněném svatostánku nechyběli vedle duchovních a věřících zástupci vedení města a městského úřadu v čele se starostkou Šárkou Škrabalovou a tajemnicí Renátou Černou, pozvání přijali představitelé okolních měst a obcí, senátor Jan Grulich, zástupci spolku PROVARHANY a mnoho dalších, bez nichž by se nákladný projekt nepodařilo dokončit.

Mistrně obnovený královský nástroj nyní nemá podle varhaníků konkurenci široko daleko. Potvrdil to i Pavel Svoboda, který opravu inicioval a kterému se také dostalo pocty prvního koncertu. Barokní skladby J. S. Bacha nebo J. C. F. Fischera a dalších v provedení tohoto vynikajícího varhaníka byly nevšední odměnou všem, co nelitovali času ani peněz k podpoře úsilí o záchranu cenného nástroje. Investici ve výši 1,5 mil. korun ocení nejen současníci, ale i budoucí generace, jimž špičkově renovované varhany budou sloužit.