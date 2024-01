Soutěž představí pohled malých výtvarníků na nejslavnějšího rodáka F. V. Heka

Dana Ehlová

Doslova v plném proudu je v současné době v Dobrušce další výtvarná soutěž pro děti. Téma Malý hudebník, velký obchodník – František Vladislav Hek nezvolili pořadatelé z městského muzea náhodou, neboť 11. dubna uplyne 255 let ode dne, kdy v malém domku hned za městskou branou spatřil světlo světa tento nejslavnější dobrušský rodák. Heka na Věka přejmenoval Alois Jirásek a jeho životní příběh použil do svého pětidílného románu, který psal dlouhých 16 let.

I Hekův rodný dům v Dobrušce si děti mohou vybrat jako jedno z témat soutěže. | Foto: archiv pořadatelů