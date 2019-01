Rychnov nad Kněžnou – Po devíti letech agonie soudních sporů o to, kdo je statutárním zástupcem o. s. Emauzy ČR, se zdá, že po usnesení vydaném Krajským soudem v Hradci Králové začne být jasno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

V roce 2003 se sdružení rozštěpilo na dvě formace, z nichž se každá považuje za právoplatné vedení a za uplynulá léta se vystřídalo v řízení organizace. Ta má tradici v sociálních službách, především v poskytování ubytování osobám bez přístřeší, k čemuž využívá objekt v Ekologické ulici v Rychnově nad Kněžnou.

„Žalobce Radomír Rais se domáhal vydání rozhodnutí, jímž by bylo určeno, že rozhodnutí mimořádné konference členů občanského sdružení Emauzy ČR ze dne 13. 2. 2004 není v souladu se zákonem a stanovami, dále požadoval náhradu nákladů řízení. Při jednání 8. 1. vzal žalobce svůj návrh zcela zpět a navrhl zastavení řízení. Žalovaný tedy Emauzy ČR souhlasil a požadoval přiznat náklady řízení ve výši 60 tisíc korun, ve zbylé části se práva na náhradu vzdal. Soud proto řízení zastavil," píše se v usnesení.

Které volby platí?

Přestože soud již dál pokračovat nebude, obě strany si rozhodnutí vykládají odlišně. „Zpětvzetí žaloby pro Emauzy znamená, že již nikdo nenapadá rozhodnutí konference členů z roku 2004, kde bylo zvoleno předsednictvo, v němž nefiguruje Fridolín Zahradník a Radomír Rais jakožto předseda a místopředseda sdružení," vysvětluje Hana Bláhová, představitelka žalované strany. Tím pádem za statutárního zástupce nemůže být považován Radomír Rais. Avšak on je jiného názoru.

„Bylo zastaveno řízení, takže to neznamená do budoucna vůbec nic, nikdo nevyhrál ani neprohrál. Pokud by druhá strana měla nějaké námitky, tak my jsme se rozhodli, že už se soudit nebudeme. Tímto se nemění nic a zůstává platná konference z 11. 11. 2003." Právě to, které z voleb platí, je jablkem sváru.

Nákladné řízení

Hana Bláhová tak oponuje. „To není možné, neboť tyto dvě konference se navzájem vylučují. Soudkyně panu Raisovi výslovně řekla, že konference z roku 2003 neplatí a že právě proto by měl vzít žalobu zpět. A nadto – i kdyby platila, tak tam byli voleni členové předsednictva na čtyři roky, což by bylo do roku 2007."

Spor trvá už od roku 2004 a byl projednáván také u Nejvyššího soudu. Ten na základě dovolání žalované strany zrušil rozsudky obvodního i krajského soudu v Hradci Králové a vrátil řízení zpět první instanci.

„Nejvyšší soud konstatoval, že se má řešit, jak to bylo s konferencí 11. 11. 2003, což nebyla konference členů, ale schůze zaměstnanců, která pochopitelně není oprávněna volit žádné předsednictvo sdružení. Obvodní soud na posledním lednovém projednávání panu Raisovi předestřel své závěry, a že by pro něho z finančních důvodů bylo dobré vzít žalobu zpět," dodala Hana Bláhová.

Doba, která od oněch konferencí uplynula, a také další soudní spory v rámci sdružení se zasloužily o nepřehlednost celé záležitosti.

„Pokud se týká soudních sporů o.s. Emauzy ČR, pak jsem se ambice orientovat se v těchto kauzách vzdal již před mnoha lety," sdělil Haně Bláhové Petr Richtera, ředitel Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou, který i nadále jedná s Radomírem Raisem jakožto zástupcem Emauz ČR.

Ať tak či tak, historie emauzského domu v Rychnově nad Kněžnou coby ubytovacího objektu pro lidi v nouzi se chýlí ke konci.

V současnosti v tomto domě žijí jak muži, tak ženy s dětmi v počtu asi dvaceti osob. Zvýšený přísun zájemců o ubytování související s amnestií zde nezaznamenali: „Je to standard, vyšší zájem nemáme, budeme právě předávat městu objekt 515, takže když se nám lidi hlásí, tak jim říkáme, že dům bude končit," komentuje Radomír Rais fakt, že k 30. dubnu se zavázal tento dům vyklidit a navrátit městu Rychnov nad Kněžnou.

K tomuto závazku došlo soudním smírem, neboť vedení města prohlásilo nájemní smlouvu uzavřenou na počátku 90. let za neplatnou.