Potrvají až do 16. hodiny.

„Připravena bude expozice o historii školství v Solnici, sahá až někdy do 14. století, k vidění bude řada fotografií a lidé se seznámí například se zajímavou historií spojenou s průčelím současné budovy školy, kde byla umístěna plastika podle návrhu známého sochaře Ladislava Šalouna. Za druhé světové války byla zakryta bedněním, protože tam byl zpodobněn Komenský a jeho citáty, pak byla sejmuta v době komunistické a znovuobnovena v době Pražského jara,“ připomíná starosta Jan Hostinský, který zároveň zve na oslavy.

Rovnou stovku letos završila budova školy v Solnici na Rychnovsku a nadcházející sobotu se to místní chystají jaksepatří oslavit. V 10 hodin dopoledne tu uvítají dokonce samotného prezidenta T. G. Masaryka a poté už se zájemci budou moci vydat na prohlídku prostor školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.