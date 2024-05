„Na 1. června pro vás připravil solnický Klub českých turistů zajímavé trasy nejen v okolí Solnice, ale také v Orlických horách. Těšit se můžete i na pohádkovou trasu pro děti a jsou připraveny i krásné cyklotrasy nejen horské, ale i nížinné a dětské. Nejdelší pochod vede kolem pramene řeky Kněžné, Pádolí a Kačerova. Občerstvení si můžete dopřát na Zámečku v Pádolí, na Prorubkách, v Lukavici, na hradě Skuhrov nebo v Ještěticích,“ zve solnický starosta Jan Hostinský.

Startovné je 70 korun, pro děti 30 korun. Jako odměnu za svůj výkon dostanou účastníci památeční medaile a diplom.

Cíl bude již tradičně v areálu Ústavu sociální péče v Kvasinách. „Po skončení celé akce jsou všichni srdečně zváni ke kvasinskému rybníku, kde budou probíhat obecní oslavy s programem pro děti a hudební produkcí,“ doplňuje starosta.

Kvasiny v sobotu 1. června slaví 480 let od první zmínky o obci a současně dětský den. Program pro děti začíná u tamního rybníku od 14 hodin, večer vystoupí UDG, Pekař a Pavel Čadek. Občerstvení je zajištěno.

PozvánkaZdroj: archiv obce Kvasiny

Popis tras Solnické solné stezky

Prodloužená 31,5 km

Autobusem směr Orlické hory – Zdobnice dojedeme na zastávku Kovárna, odkud půjdeme nahoru po žluté TZ. Na křižovatce odbočíme doprava na červené TZ a pokračujeme po ní okolo Valčenky, Zdobnických trailů, Zdobnické seče až na Kamenec. Ještě před mostem přes řeku Zdobnice odbočíme ostře doleva a starou lesní cestou strmě stoupáme nahoru, až se dostaneme na asfaltovou silnici, odbočíme doleva a klesáme dolů. Po 600 m odbočíme doprava a následně doleva na zelené TZ, po kterém se dostaneme k Zámečku, kde bude možné se občerstvit a orazítkovat mapu. Po zeleném TZ pokračujeme až k bývalé osadě Podolí, kde odbočíme vlevo a napojíme se na žluté TZ. Okolo pramene řeky Kněžná stoupáme po žlutém TZ až na lesní křižovatku, kde se žluté TZ ostře stáčí doleva. My však budeme pokračovat rovně po neznačené lesní cestě, kterou dojdeme až na křižovatku, kde jsme již jednou procházeli. V tomto místě nyní odbočíme doprava a okolo malé chatky scházíme asfaltovou silnicí dolů, kde se napojujeme na základní trasu (Kačerov 20 km – viz níže).

Základní Kačerov 20 km

Autobusem směr Orlické hory – Zdobnice dojedeme na zastávku Kovárna, odkud půjdeme nahoru po žluté TZ. Na křižovatce odbočíme doprava na červené TZ a pokračujeme po ní okolo Valčenky, Zdobnických trailů až na turistický rozcestník Nad Zdobnicí, kde odbočíme doleva po modré TZ, kterou dojdeme na kontrolní bod Nad Kačerovem. Pokračujeme dále po modré TZ, kde pod Kačerovským kostelem a hřbitovem odbočíme vpravo na travnatou polní cestu vedoucí do kopce. Na vršku odbočíme na asfaltové silnici doleva a po této cestě dojdeme až do Prorubek, kde se nachází další kontrolní bod a občerstvení. Dále půjdeme Prorubkami kolem požární nádrže z kopce doprava dolů až k řece Kněžná, kterou musíme přebrodit. Následně se dáme doleva a budeme pokračovat po lesní cestě až k dřevěné lavičce pod třešní, kde odbočíme vlevo a budeme pomalu klesat k Lukavici, kde nás na hřišti čeká další kontrolní bod a občerstvení. Pod lukavickým kostelem odbočíme vlevo a napojíme se na zelené TZ, ze kterého odbočíme za břízovým stromořadím doprava a půjdeme okolo kvasinského letiště a závodu Škoda Auto. Když dojdeme k rodinným domům odbočíme doprava a napojíme se na NS Bělá, kterou půjdeme kolem ZŠ a MŠ až do Ústavu sociální péče Kvasiny, kde se nachází cíl a závěrečné občerstvení.

Zkrácená Rampuše 17 km

Autobusem směr Orlické hory – Zdobnice dojedeme na zastávku Kovárna, odkud půjdeme nahoru po žluté TZ. Na křižovatce odbočíme doleva na červené TZ a pokračujeme po ní skrz obec Rampuše až do Liberka, kde na hlavní silnici odbočíme doprava na modré TZ. Zde POZOR – možné dvě varianty trasy. 1) Pro méně zdatné a rodiny s dětmi se doporučuje před hospodou Na Hradě odbočit po modrém TZ doprava a sejít dolů k rodinným domům, kde to stočíme doleva, přejdeme Liberský potok a po cca 50m odbočíme doprava do kopce. 2) U hospody Na Hradě pokračujeme rovně přes náves až k dětskému hřišti, kde půjdeme stále rovně a po úzké lesní cestičce náročným klesáním dojdeme k Liberkému potoku, který musíme přebrodit. Za potokem se dáme doprava a pokračujeme proti proudu. Cca 100 m za pilou odbočíme vlevo do kopce (stejně jako u var. 1). Touto cestou stoupáme, než narazíme na asfaltovou silnici, po které dojdeme do Prorubek, kde nás čeká kontrolní bod a občerstvení. Zde se napojujeme na základní trasu (Kačerov 20km – viz výše).

Krátká Liberk 13,5 km

Autobusem směr Orlické hory – Zdobnice dojedeme na zastávku Liberk, rozc. Hláska, odkud půjdeme přímo do obce Liberk, který projdeme až k hospodě Na Hradě, která se nachází na návsi a kde jsou možné dvě varianty pokračování dále (viz výše – Rampuše 20km).

Bez autobusu - dlouhá Skuhrov 17 km

Od Společenského domu Solnice, kde je start, půjdeme na západ směrem k Lipkám, kde odbočíme doprava. Půjdeme stále rovně okolo radioamatérů až k lesu, kde odbočíme opět doprava a polní cestou přijdeme až na asfalt. Zde odbočíme doleva a po cca 300 m doprava. Dojdeme k hlavní silnici, kterou musíme přejít a dál pokračovat rovně podél rodinných domů, než dorazíme na křižovatku, kde odbočíme vlevo a jdeme na ještětické hřiště za hospodou, kde nás bude čekat kontrolní bod a občerstvení. Ze hřiště půjdeme polní travnatou cestou, než dojdeme na asfalt. Zde odbočíme doprava a vzápětí doleva opět na polní cestu. Pokračujeme stále rovně, než dojdeme na křižovatku, kde odbočíme vlevo do obce Bílý Újezd. Projdeme obec (v motorestu se můžeme občerstvit) a odbočíme doprava směr Roudné. Projdeme esíčko a u myslivecké chaty Šesterák odbočíme vpravo. Půjdeme po této cestě až k druhému stavení, kde musíme odbočit doprava na cestu vedoucí do Vísky, kde naopak musíme hned odbočit vlevo. Půjdeme stále rovně, až přijdeme do obce Svinná. Zde u křížku odbočíme vpravo a napojíme se na cyklostezku 4244, kterou dojdeme po cestě lemované dřevěnými sochami ke kostelu, kde nás bude čekat kontrolní bod a občerstvení. Odsud sejdeme dolů k hlavní silnici a pokračujeme podél ní do Ústavu sociální péče Kvasiny, kde se nachází cíl a závěrečné občerstvení.

Bez autobusu - krátká Ještětice 8,5 km

Od Společenského domu Solnice, kde je start, půjdeme až do Ještětic na hřiště (viz výše – Skuhrov 17km), kde nás bude čekat kontrolní bod a občerstvení. Ze hřiště půjdeme polní travnatou cestou, než dojdeme na asfalt. Zde odbočíme doprava a napojíme se na NS Bělá, která nás dovede až do Ústavu sociální péče Kvasiny, kde se nachází cíl.