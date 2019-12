Předpověď počasí hlásá ochlazení a milovníci zimních radovánek se mají na co těšit. Už tuto neděli se v Solnici otevře ledové kluziště.

Bruslení - ilustrační | Foto: Pixabay

Adventní bruslení bude od pondělí do pátku v časech mezi 10. a 13. hodinou vyhrazeno až do 20. prosince školám, od 14 do 15.45 škole bruslení pro nejmenší a od 16 do 17,45 mládeži. Přijít si sem zabruslit za doprovodu hudby pak mohou zájemci mezi 18. a 19. hodinou.