„Vadí mi hlavně to, že se jedná o srdce chráněné krajinné oblasti, o hřebeny Orlických hor. Co jiného by se mělo chránit více? Z jedné strany je národní přírodní rezervace Bukačka, z druhé národní přírodní rezervace Trčkov. To jsou oblasti, kam se nesmí ani chodit a teď by se měla v těsné blízkosti chemicky ošetřovat vozovka,“ uvedl v prosinci Miroslav Vlastník ze spolku Přátelé Bedřichovky a autor petice, kterou podepsalo 280 lidí. Ten nyní spolu s místními obyvateli a chataři čeká na rozhodnutí úřadu.

„Petici jsme přiložili k připomínkám jako podporu našeho stanoviska. Účastníci řízení se k našim připomínkám nyní mohou vyjádřit. Na základě toho se bude rozhodovat. Naše argumentace je obsáhlá, tak doufám, že se solit nebude. Pokud se předtím nesolilo a silnice je po nedávné opravě lepší než dříve, tak by měla být i lépe sjízdná a solení nedává smysl,“ říká Vlastník.

Krajští silničáři požádali o výjimku na čtyřkilometrovém úseku horské silnice číslo 311 z Deštného v Orlických horách až na vrchol Šerlichu. Argumentují zejména zvýšením intenzity dopravy. Solení vozovky by mělo být doplňkem klasické zimní údržby.

„V posledních letech tam jezdí stále více aut a navíc se chystá otevření nového zimního střediska, které přinese další zvýšení dopravy. Vhodná by podle nás byla kombinace soli a inertního materiálu. Máme výjimky na řadu komunikací v Orlických horách i Krkonoších a jednou z podmínek je omezení množství soli, kterou můžeme použít. Sůl by byla i na Šerlichu spíše podpora klasické údržby,“ vysvětlil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs, podle kterého není solení nezbytně nutné, avšak přispělo by ke komfortu řidičů.

Na udržitelné cestování a konec overturismu dá Královéhradecký kraj dva miliony

„Pro nás to není žádný problém. Pokud se tam solení nepovolí, budeme pokračovat v údržbě inertním materiálem. Nadále si myslíme, že kvůli zvýšené intenzitě dopravy by bylo solení vhodné, ale nejprve je potřeba, aby se k tomu ve správním řízení všichni vyjádřili a uvidíme, jaké bude rozhodnutí. Nejde o jednu zimu. Výjimka se uděluje na několik let, ale my musíme každým rokem předložit zprávu o vlivu solení na životní prostředí. Správa CHKO se pak může rozhodnout, že nám to nepovolí, ale zatím se to u výjimek, které nám byly uděleny, nestalo,“ doplnil Brandejs.

Pokud AOPK solení povolí, spolek Přátelé Bedřichovky bude situaci nadále monitorovat. Miroslav Vlastník nevylučuje ani další kroky.

„Budeme sledovat, v jaké míře se bude solit. A zároveň si myslím, že se proti rozhodnutí bude dát odvolat k ministerstvu životního prostředí. Uvidíme, jak se vyjádří účastníci řízení, jaká bude argumentace a zdůvodnění a na základě toho se rozhodneme. Nemá cenu o tom teď polemizovat, ale pokud nám rozhodnutí nebude připadat správné, podáme odvolání,“ potvrdil Vlastník.

VIDEO: Silvestr v Orlických horách. Lyžuje se také už i na Černé Vodě

Rozsáhlé připomínky k solení silnice podala i obec Deštné v Orlických horách.

„Nemyslíme si, že je to nutné. Na této silnici se nikdy nesolilo. Jedná se o druhou zónu chráněné krajinné oblasti, vyskytují se tam vzácné přírodní druhy. Nevíme, jaký dopad to má na životní prostředí. Někdo říká, že to není problém, jiní jsou opačného názoru, ale o průkazné studii nevíme. Pochybnosti vyjádřila většina zastupitelstva,“ uvedla před časem starostka Deštného v Orlických horách Simona Vlková.

Ředitel CHKO David Rešl připouští, že správa chtěla solení zkušebně povolit s tím, že po zimní sezoně se vyhodnotí dopady na okolí i provoz. V horách jsou i další úseky, kde to vyzkoušela.

Opočno koupilo bytové domy. Po rekonstrukci nabídne 32 nájemních bytů

„Na každém úseku, na kterém solení povolujeme, tyto dopady sledujeme. Výsledky ukazují, že to velký vliv na okolní přírodu nemá. Dále než pět metrů od silnice jsou výsledky neprůkazné. Sůl se v přírodě běžně vyskytuje, ale záleží na její koncentraci. Do pěti metrů od silnice je průkazně vyšší, ale dále již vliv není detekovatelný, sůl se rozpustí a odtéká. Negativní dopady solení, které se provádí na některých komunikacích, nevidíme,“ uvedl Rešl.

Rešl také připomněl, že solení má smysl jen za určitých klimatických podmínek. Ve velkých mrazech je neúčinné. I kvůli tomu by v případě povolení solení šlo o kombinací s inertními materiály.

Zdroj: KHK