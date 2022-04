Sokolská zahrada v Častolovicích, která má prý už více než stoletou tradici, prošla viditelnými změnami. Kudy dříve pěší šlapali za sychravého počasí rozblácenými cestami, tudy vedou upravené stezky s novým povrchem, je tu také kvalitní sportovní hřiště, běžecké dráhy s doskočištěm i workoutové hřiště s prvky pro parkur. Postupně se tu omladí také zeleň.

Sokolská zahrada v proměnách | Video: Jana Kotalová

„I když dřeviny za těch sto let už prošly ošetřením, některé stromy na tom nejsou zdravotně dobře, nechali jsme si udělat dendrologický posudek. Začínáme pracovat na postupné obměně. Během třiceti let by měl být park pomaličku obnoven,“ dodává starosta Častolovic Zdeněk Praus.