Takové setkání sokolníků za desítky let trvání tradice Opočno ještě nezažilo. A může za to současná epidemiologická situace a opatření proti šíření nemoci covid 19.

Foto: Deník/Jana Kotalová | Foto: Deník / Jana Kotalová

Rychnovsko patří k okresům nejméně zasaženým nákazou covid 19 v celém Česku, ale co je mu to platné, platí tu stejná pravidla jako kdekoli jinde. Nouzový stav a opatření s ním spojená zasáhnou také do nadcházejícího věhlasného setkání sokolníků v Opočně. Jde již o 53. ročník akce, která se tradičně těší hojné účastni z Česka i zahraničí. Letos to bude jiné, a to i pro veřejnost, pro kterou je tato akce v Opočně lákavou podívanou. Tentokrát si na ni bude muset nechat zajít chuť. Setkání sokolníků se sice bude konat, ale bez přítomnosti diváků.