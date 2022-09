Sochy v Neratově mně přirostly k srdci, říká Hartmut Lux. Pomáhá je zachraňovat

Jeho vlastní domov je stovky kilometrů daleko, a přece jako by jeho velký kus zůstal tady, v Neratově v Orlických horách. Alespoň tak to Hartmut Lux cítí a rád sem zavítá. Ostatně letité snímky, které v kostele celoročně připomínají dobu slávy i zkázy, pocházejí z jeho archivu. Když chrám při květnových událostech roku 1945 vyhořel, začala se odpočítávat léta jeho postupného úpadku. Pomohla tomu jen štěstěna, že nezmizel docela. Obnovený kostel dnes opět láká tisíce poutníků, a to i díky příspěvkům potomků bývalých osadníků.

Socha svaté Marie na snímku z roku 2021. | Foto: archiv Hartmuta Luxe