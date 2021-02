Sníh zasypal silnice, na Rychnovsku uvízly kamiony

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do bílého rána se probudilo Rychnovsko. Sníh zasypal silnice v celém okrese a na několika místech řidiči prožívali perné chvilky. Už po druhé hodině ráno hlásilo Centrum dopravních informací problémy na vjezdu do Sedloňova, a to v délce jednoho kilometru kvůli ledovce. Díky silnému větru a sněhu byla silnice nesjízdná v délce 100 metrů.

Pondělní sněhová nadílka na Náchodsku | Video: DENÍK/Jiří Špreňar

V polohách nad 300 metrů se tvořily sněhové jazyky a praly se s nimi i kamiony, které ve sněhu uvízly, jako u Solnice. V Solnici se také srazila tři osobní vozidla a zdravotničtí záchranáři převzali do své péče pět lidí. Už před šestou hodinou ráno havarovalo auto v Rychnově nad Kněžnou, nehoda se v tomto případě naštěstí obešla bez zranění. Sněhová kalamita: Hasiči vyprošťovali uvázlé kamiony, ale i sypač Přečíst článek › "Kdo můžete, vyhněte se Budínu směr od Rychnova nad Kněžnou. Stojí to tam díky kamionům," varovala po šesté hodině ráno na facebooku Dopravní situace na Rychnovsku Lenka Myšáková. Video z Rychnovska najdete ZDE. Další osobní auto skončilo ráno v příkopu u Záměle.