Zima se hlásí o slovo. Sněžit by mělo na většině území Královéhradeckého kraje

Svatý Martin přivezl sníh do Krkonoš i Orlických hor. O prodlouženém víkendu by mohl bílý poprašek ozdobit i nížiny Královéhradeckého kraje. Zatímco v pátek by mělo sněžit jen ve vyšších polohách, na neděli už meteorologové předpovídají sněžení na většině území kraje.

Jsme připraveni, slibují silničáři v Královéhradeckém kraji. | Video: Deník/Jiří Fremuth