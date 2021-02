Sněžné si čistý štít neudrželo, koronavirus proklouzl i sem

Na Rychnovsku už není ani jedna obec, kam koronavirus doposud nepronikl. Ještě do minulého to bylo Sněžné, které bylo do té doby dokonce jedinou takovou obcí v celém Královéhradeckém kraji.

Ze Sněžného. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Jenže od víkendu to už pravda není. Hygienici tu evidují první pozitivní případ. K 22. únoru si aktuální "nulu" v tomto okrese držely pouze Dobřany, Val, Chlístov, Říčky, Chleny, Krchleby, Polom a Proruby.