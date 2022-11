„Připravujeme zasněžování a chceme ho zkoušet po víkendu,“ prozrazuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující Skicentrum v Deštném. Jeho návštěvníci by však měli počítat s tím, že si sáhnou o něco hlouběji do kapsy. „Ale myslím si, že jsou ceny pořád rozumné. Ve srovnání s nejbližší konkurencí máme pořád jejich loňské ceny. Záleží na tarifu, zvedali jsme je od deseti procent do nějakých patnácti či sedmnácti. Celodenní jízdné v hlavní sezoně vyjde na 690 korun,“ upřesňuje Prouza.

Jak zmiňuje, po „hladových“ covidových letech se už neohlíží, loňská sezona byla parádní: „Koukáme dopředu a věříme, že je před námi další pěkná sezona. Očekáváme, jestli lidé budou mít prostor lyžovat, zda se bude šetřit, nebo ne. Ale myslím si, že my zůstaneme pořád jedním z těch cenově příznivějších areálů a klientelu si udržíme.“

I provozovatelé lyžařských středisek hledají kvůli zdražování energií úspory, kde se dá.

VIDEO: Dole příroda kvete, nahoře v Orlických horách je už zima

„Hodně jsme investovali do zasněžovacího systému a úpravy sněhu s tím, že proběhla modernizace. Máme perfektní přehled nad každým litrem, který teď posíláme na sjezdovku a děláme z něj sníh. A pak máme také možnost sledovat výšku při rolbování přímo z rolby. Systém je propojený, v posledních třech letech jsme hodně zainvestovali do efektivity výroby a úpravy sněhu, to by nám mělo přinést úspory. Jenom na energiích letos plánujeme ušetřit minimálně deset procent,“ vysvětluje Prouza.

V nadcházející sezoně se nabídka občerstvení pod sjezdovkami rozšíří o nový Food Truck od Amenity v areálu Marta I. V deštenském středisku se přitom chystají už nějaký čas další a mnohem větší změny. Na místě současné menší restaurace a pokladen na Martě II má vyrůst nový obslužný komplex s velkokapacitní restaurací, ale i se zázemím pro pokladny, toalety a skidepoty, úschovny lyží. Projekt už má stavební povolení a provozovatelé by se rádi do investice pustili na jaře příštího roku.

Podstatnou změnou projde rovněž areál Marta I, kde je v současné době už starší a pomalá lanovka. Ji a kromě toho dva stávající vleky nahradí lanovka moderní, která nabídne návštěvníkům docela jiný komfort při přepravě, především delší intervaly při nasedání a vysedání.

„Uvidíme, jestli bude čtyřsedačková nebo šestisedačková, ale rozhodně by to měla být odpojitelná rychlá lanovka podobného ražení jako na Martě II. V optimistické variantě jsme s ní počítali na příští rok, ale v tuto chvíli nemáme úplně zajištěnou technologii a nemáme ještě kompletně dořešené stavební povolení, takže ten výhled je do dvou let,“ dodává Prouza.

V Říčkách se hledá provozovatel restaurace

V areálu v Říčkách se nejspíš v nejbližších dnech sněžná děla ještě nespustí, čeká se na vhodnější klimatické podmínky. I zde půjdou ceny nahoru. „Nezdražovali jsme minulý rok, ceny jsme nechali stejné jako před covidem. Myslím si, že to nynější navýšení není až tak dramatické, aby lidé museli platit kolem tisíce korun. Zdražujeme o dvacet procent. Celodenní jízdné pro dospělého v hlavní sezoně bude za 830 korun, ve vedlejší 770 korun,“ říká Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje.

Středisko nyní hledá nového provozovatele restaurace. „Je to relativně čerstvé, ten stávající končí po devíti letech. Jedním z důvodů budou asi i drahé energie, ale myslím si, že se na tom podepsala kombinace vícero věcí. Podnikání na horách je prostě specifické a není to jednoduché, třeba i sehnat zaměstnance, přičemž je to sezonní záležitost,“ doplňuje Duffek.