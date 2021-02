Deník na návštěvěZdroj: DeníkNyní si připsalo další úspěch. Vysloužilo si ocenění v celostátní anketě Neziskovka roku v kategorii Cena veřejnosti. Radost členům sdružení však kalí těžkosti, kterým musí čelit kvůli pandemii koronaviru a opatřením s tím spojeným.

Loňský rok pro Neratov nebyl lehký a trápení pokračuje i letos. "Je to náročné, protože stále máme zavřené nejhlavnější provozy, jako ubytování, hospodu, takže finančně na tom nejsme nejlépe. Ale zaplaťpánbůh jsme alespoň všichni zdraví," říká předsedkyně sdružení Neratov Jana Němcová, která Deníku poskytla rozhovor.

Rozhodli jste se situaci a omezením nějak aktivně čelit? Vymysleli jste nějakou cestu, jak dostat například vaše výrobky, služby k zákazníkům?

To, že nemůžeme ubytovávat, je pro nás velká ztráta. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Hlavně se teď hodně zabýváme montážními pracemi. Děláme je už několik let, ale nyní jsme je navýšili, takže přinášejí docela dobrý "náhradní" příjem. V chráněné dílně Na Kopečku v Bartošovicích pak místo toho, aby se dělala keramika, i když stále ještě nějakou keramiku točí, tak se hodně šijí jednorázové ochranné obleky pro záchranku.

Jednou z mála možností prodeje občerstvení se stal ten okénkový. Otevřeli jste také okénko?

Ano, v kuchyni. Prodáváme polévku, kávu, čaj, takové ty základní věci. V sobotu a neděli se pak vždycky u hospody rozdělává oheň, lidé si v obchodě kupují buřty a opékají si je tam. Udělali jsme i stání pro karavany u pivovaru, takže sem lidé jezdí. Snažíme se dělat, co můžeme, ale není to žádný med.

Jak to zvládají vaši klienti?

Asi jako všichni. Myslím si, že jim hlavně chybí kontakty, že nejezdí domů a nikdo za nimi nemůže, jsou trochu odříznutí.

Neratov patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Orlických horách a rozrůstá se o nové stavby. Nově tu stojí informační centrum a společenské centrum. Už je hotovo?

V úterý jsme posílali žádost o kolaudaci informačního centra a společenské centrum je téměř dokončené.

Čemu bude sloužit společenské centrum v tak malé vesnici, kde žije asi jen 50 obyvatel?

Část bude sloužit pivovaru, část bude montážní dílna, nahoře bude restaurace a pod střechou ubytování. Počítá se, že se tu budou konat společenské akce, svatby a podobně.

A jaké máte další plány?

Nějak přežít.