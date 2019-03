V hradeckých Městských lesích odhadují, že Eberhard pokácel a polámal na tři tisíce kubických metrů dřeva. Řádění vichřice odnesly hlavně jehličnany.

„Vichr se bohužel strefil do doby, kdy je na trhu přetlak dřeva,“ posteskl si ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán. Podnik tak zřejmě bude muset dřevo vytěžené po větrné kalamitě prodat za cenu o třicet procent nižší. Městské lesy navíc sužuje i kůrovcová kalamita, takže podle ředitele procházejí poměrně obtížným obdobím.

Vichr lámal a kácel zejména smrky. „Mají mělké kořeny a v té době bylo po dešti a půda byla podmáčená,“ řekl Milan Zerzán. Podle jeho slov však polomy netvořily větší plochy, padaly spíše jednotlivé kmeny.

Naopak listnaté stromy vyvázly bez větších škod. „V této době jsou bez listí, takže vítr se do nich nemohl opřít,“ vysvětlil ředitel.

Pracovníci společnosti už od minulého týdne uvolňují od spadlých stromů a větví lesní cesty, po nich přijdou na řadu paseky a oplocenky, kde má na jaře začít výsadba. Likvidace škod by měla trvat asi tři měsíce. O tom, že by byl omezen vstup lidí do lesů, však podnik neuvažuje. „Nabádáme návštěvníky, aby byli opatrní,“ řekl Milan Zerzán.

Padaly spořádaně

Eberhard však zcela jistě posune začátek bruslařské sezony. Asfaltové cyklostezky v lesích se v současné době už měly zametat, ale zatím se z nich stále ještě odstraňují polámané stromy.

Stromy padaly i ve městě. Při větrné smršti Hradec Králové přišel asi o 130 stromů, z toho šedesát bylo vzrostlých.

„Následky budeme odstraňovat ještě minimálně čtrnáct dní,“ řekl náměstek ředitele pro správu městské zeleně Daniel Jeřábek.

Nejdéle podle něj trvá odstranění pařezů po vývratech a terénní úpravy. Tam, kde to bude možné, budou vysazeny nové stromy. „Teď na jaře se to už nestihne, neboť objednávky na nové stromy jsou již uzavřeny,“ upozornil Daniel Jeřábek.

Školy přišly o střechu

„S troškou nadsázky se dá říct, že při letošním řádění větru nám stromy padaly docela spořádaně a na městském majetku příliš velké škody neudělaly,“ uvedla náměstkyně ředitele pro správu budov, investic a energetiky Jana Sojková.

Podle ní nejvíce škod vítr napáchal na budovách základních škol Bezručova a Štefcova. „Na ZŠ Bezručova se jedná o rozsáhlejší poničení střech tří pavilonů, kdy je zatím škoda vyčíslena na 450 tisíc korun. Na ZŠ Štefcova napáchal na střeše vítr škody za zhruba 50 tisíc korun,“ upřesnila Jana Sojková. O část střechy přišla i základní škola v Černilově.

Vichřice řádila také na Rychnovsku. Podle Ladislava Hromádka ze Správy Kolowratských lesů ale v lesích velké škody nezpůsobila. Mnohem větší budou ty, které po sobě zanechala zima a těžký sníh. Konkrétní číslo však lesníci ještě neznají, protože do horních partií Orlických hor se kvůli množství sněhu zatím nedostali.

Eberhard zasáhl Česko před devíti dny. V porostech spravovaných Lesy ČR poškodil asi milion stromů. Podle mluvčí podniku Evy Jouklové se ztráta na zpeněžení dřeva odhaduje na půl miliardy korun.