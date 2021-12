I v tu chvíli se začíná šířit Sluníčkem sváteční atmosféra, trouba už opět sálá. "Dnes jsme zdobily s holčinami perníčky, které jsme napekly minulý týden," prozrazuje.

Už loni se takto rozhodla pomoci týnišťskému Geriatrickému centru, které jako řada dalších podobných zařízení v tuto dobu bojovalo s covidem. A bohužel, pronikl sem i letos na podzim.

"Máme dvě varianty pomoci. V rámci naší akce Andělské zvonění tuto neděli mohou děti přinést svůj balíček cukroví z domova a dát to spolu třeba s přáníčkem klientům Geriatrického centra. Tou druhou variantou je, že nám lidé mohou finančně přispět na suroviny, přinést je sami nebo se zapojit osobně do našeho pečení ve Sluníčku. Máme tady pár dobrovolníků včetně maminek a pár odrostlejších dětí, které s námi byly dvakrát či třikrát péct. Napečeno máme několik krabic, které budeme do Geriatrického centra předávat. Jsme rády, že můžeme nějak pomoci," dodává Eva Jenčíková.

"Cukroví pečeme každý rok, loni to bylo poprvé, kdy jsme to nezvládli, protože nákaza u nás byla, tuším, někdy od 25. listopadu a hygienou nám byla ukončena karanténa až 28. prosince. Bylo to pro všechny hodně náročné období a nejen proto, že naši klienti museli být na pokojích a zaměstnanci navlečení v kombinézách. Veřejnost nám s cukrovím strašně pomohla. A nyní je zase období, kdy jinak naše děvčata pečou spolu s obyvateli domova a letos situaci opět zkomplikovala covidová nákaza a nepodařilo se to. Samozřejmě, pokud klienti mají své rodiny, cukroví jim přinesou, ale je tu spousta lidí, kteří nikoho nemají, a my se snažíme, aby ani u nich klasické vánoční cukroví na stole nechybělo. Sluníčko nám pomáhalo už loni a za tuto pomoc jsme hrozně vděčni," říká ředitelka Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí Marie Vacková.

Jak připomíná ředitelka Domu dětí a mládeže Jana Kalousová, Sluníčko se jeho obyvatelům snažilo už dříve alespoň trochu zpříjemnit covidovou dobu doprovázenou karanténami a zákazy návštěv. Například rozsvícením lampiček a zpíváním na zahradě centra.

Zaměstnanci domova pro seniory teď doufají, že to nejhorší je za nimi.

"Jsme přesvědčeni, že očkování a následné přeočkování pomohlo, že jsme nynější vlnu takto přežili. Loni byly stavy nakažených skutečně vážné, kdy museli dostávat i kyslík. Bylo to fakt hodně náročné období. I letos museli zaměstnanci nosit kombinézy a ne že by to nebylo náročné, ale klienti měli průběhy onemocnění daleko lehčí, přestože úmrtí byla také. Covid urychlil odchod těch, kteří byli ve vážném stavu," podotýká ředitelka Geriatrického centra.

V tomto okamžiku se už snaží pomalu vracet k normálnímu režimu: "Pro naše klienty je hrozně těžké, když jsou omezené návštěvy, nemohou vidět své blízké. Loni pro nás všechny bylo období před svátky a o Vánocích hrozně špatné. Každý rok jsme se scházeli odpoledne na Štědrý den, zaměstnanci zařízení, rodinní příslušníci, klienti, konala se "půlnoční" mše, rodinní příslušníci hráli na kytaru, zpívalo se a klientům se rozdávaly drobné dárky. Bylo to příjemné. Loni jsme to nemohli uskutečnit. Letos nás nákaza potkala dřív a nyní už rozvolňujeme. Takže doufáme, že se nám podaří 24. prosince opět sejít jako každý jiný rok, vše je připravené. I když setkání se nebudou moci zúčastnit rodinní příslušníci. Pokusíme se ale Štědrý den alespoň takto prožít společně."

A i s mnoha dárky. Geriatrické centrum totiž na svém facebookovém profilu vyzvalo veřejnost, že hledá Ježíška pro 49 babiček a 10 dědečků s doporučeními, z čeho lze vánoční balíčky sestavit a donést na sběrné místo v Olšině. Rezervace na jednotlivé balíčky si dárci rozebrali během několika hodin.