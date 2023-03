Zatímco v sobotu vládlo počasí, že by ani psa nevyhnal, neděle byla ve znamení slunce a lákala k procházkám a výletům ve stínu Orlických hor.

Na obzoru Orlické hory. Z Hrošky. | Foto: Deník/Jana Kotalová

V nížinách panuje jaro, ale tam nahoře se zima své vlády nevzdává, jak je vidět i při pohledu na jejich zasněžené vrcholky z dáli. Přispěla k tomu i sobotní chumelenice. Podívejte, jaký pohled na Orlické hory se skýtal při slunečném počasí v neděli od Trnova a Hrošky.

Díky nové nadílce sněhu mohly být v neděli upraveny i běžecké trasy z Orlického Záhoří a v tamní Ski aréně. Přístupná je po celý den, osvětlená je do 21 hodin. Běžecké stopy jsou upraveny také v okolí Říček v rozsahu Homole - Panské pole, a to včetně sjezdu do Zdobnice.