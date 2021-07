Díky investici za 865 milionů korun by v areálu rychnovské nemocnice mělo vyrůst moderní zařízení, kam se veškerá péče přesune. Kraj si od toho slibuje i úsporu na provozních nákladech.

Podle hejtmana Martina Červíčka, je plán na zahájení stavby v příštím roce reálný: "Moc bych si to přál. Předpokládáme, že do konce roku vypíšeme výběrové řízení a doufáme, že nenastanou žádné komplikace, které jsou spojené například s navýšením cen. Ale záměr jsme jasně deklarovali a krajské zastupitelstvo s ním souhlasilo. Tak jako jsme udělali náchodskou nemocnici, chceme pokračovat v potřebných investicích do rychnovské nemocnice, ale i do nemocnic podhorských a především do jičínské nemocnice.

"Jak dlouho stavba potrvá? "Původně jsme mysleli, že bychom to, promiňte ten výraz, chtěli "zkrámovat" za dva roky. Ale realistický plán je tři roky," odhaduje Martin Červíček.

Rychnovská nemocnice zajišťuje péči spádově pro 80 tisíc lidí, kterým v nové podobě nabídne i jiný komfort. Nový pětipodlažní pavilon s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí by se měl propojit s budovou dětského, porodnického a gynekologického oddělení.

Projekt modernizace rychnovské nemocnice je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou ČR, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Spádová oblast Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zahrnuje také rekreační oblast Orlických hor i nejvýznamnější průmyslovou zónu v kraji Solnice-Kvasiny s 12 tisíci zaměstnanci.

"Chceme centralizovat zdravotnickou péči do jednoho místa. Využít starý objekt, který přestavujeme, vytvořit nový, chtěli bychom tam zajišťovat intenzivní péči včetně urgentního příjmu a předpokládáme, že díky tomu dojde i k určitým hospodářským úsporám. Odhadem bychom chtěli ušetřit 20 milionů korun ročně na provozních nákladech. Protože nebudeme v areálu na čtyřech místech, ale na jednom," vysvětluje hejtman.

Kraj přitom už léta vyjednává s představiteli vlády, aby získal 300 milionů přislíbených ve vládním usnesení už v roce 2015. Podle premiéra Andreje Babiše, který ve čtvrtek region i nemocnici navštívil, se jich konečně dočká, ale po částech: "Nemocnice je totálně v katastrofálním stavu. Mluvili jsme o tom i s primářem, že podmínky v rámci covidu jsou hrozné a je potřeba to dát do pořádku. Dnes jsme se domluvili s paní ministryní Dostálovou, že si vezme závazek státu na starost."

"Jsme rádi, že jsme se domluvili na rozdělení peněz v čase. Těch 300 milionů korun bude rozděleno zhruba na tři roky," doplnila Klára Dostálová.

Premiérovi se nezamlouval hlavně hlavně heliport, který byl součástí původního záměru modernizace. Považuje ho za zbytečný. " Projekt dnes vypadá úplně jinak, než nám by prezentován na začátku. Proto s ním nyní souhlasíme a oceňujeme, jak se změnil," dodal.