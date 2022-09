Nové vjezdové brány v Ještěticích ještě nestačily být uvedeny do provozu a už se tu staly dvě drobné autonehody, zmiňuje Jan Hostinský, starosta Solnice na Rychnovsku, pod níž Ještětice spadají. Obyvatelé obcí, které protíná silnice první třídy I/14 – hlavní a hodně frekventovaný tah z Dobrušky na Rychnov nad Kněžnou – by mohly vyprávět, jaké obavy vzbuzuje. Nehody zde nejsou ničím výjimečným. Denně tudy proudí tisíce aut včetně kamionů a rovný úsek svádí řidiče k rychlé jízdě. Před časem obce Bílý Újezd, Solnice a Podbřezí spojily své síly a rozhodly se vybudovat podél nebezpečné silnice cyklostezku. Před pár dny se otevřela.

„Co cyklista projede po cyklostezce, neprojede autem po silnici. Silnicím to tedy odlehčí, zlepší dopravní situaci a zvýší bezpečnost cyklistů. Doba, kdy mohli jezdit bez obav po běžných silnicích, už je dávno za námi a my jsme rádi, že se podařilo propojení cyklostezkou do Podbřezí,“ uvedl Jan Hostinský.

Podle starosty Bílého Újezdu Zdeňka Arnošta projekt přinese i větší pocit bezpečí pro pěší: „Vyřešila se tím spousta věcí. V Újezdu se provedly chodníkové úpravy a mezi Ještěticemi, Bílým Újezdem a Podbřezím vznikla zóna, kde bude možné bezpečně chodit. V dnešní době se po jedničce nedá jet na kole, natož tuto cestu absolvovat pěšky.“

Pomohly dotace

Celkem projekt cyklostezky z Ještětic do Podbřezí vyšel i s přípravou dokumentace na více než 36 milionů korun, přičemž do této částky není započítán výkup pozemků a další drobné náklady. Pomohla dotace přes 20 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a krajská dotace ve výši přes 5 milionů korun. Z vlastních zdrojů obcím zbývá uhradit dohromady zhruba 10 milionů korun, přičemž největší podíl na nákladech nese Bílý Újezd. Ten byl také na základě smlouvy o spolupráci hlavním investorem stavby.

Cyklostezka měří 3 kilometry a 415 metrů, nachází se na katastrálním území čtyř obcí, široká je 3 metry a živičný povrch je v šíři 2,5 metru. Podél nové cyklostezky se ještě připravuje veřejné osvětlení a optické propojení, na což obce chtějí využít další dotace.

„V tuto chvíli máme cyklostezku až do Rychnova nad Kněžnou,“ podotýká Jan Hostinský. Cyklostezky mezi Ještěticemi a Solnicí a mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou už byly vybudovány dříve. Opačným směrem je možné se bezpečně dostat téměř až k Dobrušce. U motelu Skalka v Podbřezí na novou cyklostezku navazují místní komunikace přes obec a na Lhotu, cyklisté vyjedou v části Chábory na křižovatce u autobusové zastávky. Tady je třeba překročit silnici a odsud se lze vydat po lesní cestě směrem na Mělčany, část Dobrušky.

Auta má zpomalit úsekové měření

V Ještěticích se ve stejnou dobu sešlo více staveb, kromě cyklostezky to byla rekonstrukce propustku, budování chodníků a již zmíněných vjezdových bran, které mají zvýšit bezpečnost chodců. Tím ale plány nekončí. V budoucnu by tu řidiči měli zbystřit i kvůli chystanému úsekovému měření.

„Všechno máme stavebně připravené. Záleží na tom, kdy uzavřeme s Rychnovem nad Kněžnou smlouvu. Předběžně jsme se dohodli, že budeme uzavírat veřejnoprávní smlouvu o měření rychlosti. My budeme investovat do veškeré technologie a Rychnov nad Kněžnou bude vyměřovat pokuty. Půjde o úsekové měření v průběhu celých Ještětic. Vjezdové brány mají řidiče zpomalit, ale dnes jsou ohrožené tím, že jsme je ještě neuvedli do provozu a už tam byly dvě drobné autonehody. Úsekové měření řidiče donutí, aby šlápli na brzdu,“ slibuje si Jan Hostinský od novinky, která by mohla motoristy v Ještěticích krotit už od příštího jara.

K tomuto opatření by rád sáhl i Bílý Újezd, ale finanční možnosti obce to nedovolují. „Máme problémy s tím, že řidiči maximální povolenou rychlost v obci nerespektují. Dokonce tady máme před hospodou sníženou rychlost na 40 kilometrů v hodině, ale většina projíždějících to nedodržuje. Hlavně když najíždějí na směnu do Škodovky, to je mezi pátou a půl sedmou ráno, odpoledne mezi jednou hodinou a půl třetí a večer mezi půl desátou a půl jedenáctou hodinou. Chtěli jsme také úsekové měření, jenomže na to nemáme finance,“ vysvětluje Zdeněk Arnošt.