Rytíř v brnění, žebračka, kat se sekerou zaseknutou do špalku a další díla, která jsou dnes lákadlem návrší nad Skuhrovem nad Bělou, se zrodila při Proměnách dřeva. Řezbářské sympozium, které si za léta svého konání získalo mnoho příznivců, je opět tady.

"Tři roky pořádala Proměny dřeva obec a nyní už třetí ročník organizuje náš spolek. Pojali jsme to tak, že bychom si hrad převzali do své péče. Samozřejmě v rámci Proměn dřeva se snažíme prostředí nějak zvelebit. Je to hlavně o nátěru a údržbě soch a okolí, ale máme i myšlenky, že bychom areál ještě nějak oživili, třeba jakousi relaxační zónou s lehátky, aby si tam lidé mohli pohovět a přitom se kochat pohledem k horám," přibližuje plány Richard Poláček, předseda spolku Přátelé hradu Skuhrov.

Ten podporuje i malé airsoftisty a výtvory, které při Proměnách dřeva vznikají, se snaží potěšit také děti ze skuhrovské mateřské školky Sluníčko. Určené pro ni budou rovněž díla z příštího ročníku, jehož tématem budou Zvířátka v lese.

"Všechna díla, která jsou ve Skuhrově a okolo Skuhrova a v Brocné jsou z předešlých ročníků. Letos se budou zhotovovat do Skuhrova, do Svinné svatý Florian, lavička se selským motivem, pak skulptura na rybník pro obec Podbřezí a Radek Smejkal bude vyrábět i jednu praktickou věc, kterou potřebujeme ke hradu - stojan na kola," prozrazuje Richard Poláček.

Jak říká, spolek má prý v současné době 12 až 15 členů. Akci zvládne připravovat bez jakýchkoli dotací: "Lidí, kteří nám pomáhají, je samozřejmě víc. Pokud se pak říká, že dnes nikdo nic nezaplatí, nepodpoří, není to pravda. Máme přes padesát sponzorů."

Pro letošek lákají Proměny dřeva hned na několik novinek, akci zpestří svým uměním portrétistka a nejen ona. "Své umění budou na akci v neděli a v pondělí předvádět tři špičkoví sprejeři, jeden - z Kostelce nad Orlicí a dva kluci z Ostravy. Jejich díla se potom budeme pokoušet vydražit. Potulný tesař Ondra bude ručním středověkým nářadím opracovávat kmen, z něhož nám udělá zvoničku, a jestli to dopadne, na místě zvonař odleje i zvon. Mezi novinkami bude navíc projekce čtvrtfinále EURA s účastí našich fotbalistů, kterou budou moci příchozí shlédnout na velké LED obrazovce," zve Richard Poláček.

O tu hlavní podívanou se jako každoročně postará pětice špičkových řezbářů, která předvede, jaké umění se dá vytvořit motorovou pilou. Na nedělním a pondělním programu bude divácky atraktivní Speedcarving aneb socha za hodinu, po kterém bude následovat dražba. Nebude chybět ani občerstvení, stánky s tematickými výrobky, vystoupení harmonikáře a zábava pro děti.

Proměny dřeva 3. až 5. července

Sobota

od 10.00 zahájení

řezání na dané téma

od 17.00 vystoupí harmonikář Zdeněk Chmelař

od 18.00 Česko-Dánsko na velkoplošné obrazovce

Neděle

od 10.00 pokračování řezání na dané téma

stánek ECHO, relaxační zóna „u kata“ na hradě

Ondra Protiva – potulný tesař se sekyrou

Ukázka uměleckých sprejerů „graffiti writeři“ – Lefa, Game, Mike34

Portrétistka Marie Hofmanová

12.00 – 16.00 dílničky pro děti s učitelkami z mateřinky

malování na obličej

airsoftová střelnice

14.00 – 15.00 Speedcarving aneb socha za hodinu

15.00 – 15.30 dražba soch ze speedcarvingu (vítěz nejvyšší dražební nabídky získá křovinořez od firmy PROTECO)

Po skončení dražby soch dražba výtvorů sprejerů (vítěz nejvyšší dražební nabídky získá batoh ECHO a soudek piva Rampušák)

Pondělí

od 10.00 hodin – pokračování a dokončení řezání na dané téma

stánek ECHO, relaxační zóna „u kata“ na hradě

Ondra Protiva – potulný tesař se sekyrou

Ukázka uměleckých sprejerů „graffiti writeři“ – Lefa, Game, Mike34

Portrétová malířka Marie Hofmanová

12.00 – 16.00 dílničky pro děti s učitelkami z mateřinky

malování na obličej

airsoftová střelnice

14.00 – 15.00 Speedcarving aneb socha za hodinu (poté dražba i s oceněním nejvyšší dražební nabídky)

Po skončení dražby soch dražba výtvorů sprejerů (s oceněním nejvyšší dražební nabídky)

Akci moderuje Honza Dušek