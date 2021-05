DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Proměnou prošla v minulých letech budova zdravotního střediska ve Skuhrově nad Bělou, v níž navíc vznikly nájemní byty. A další změny centrum obce čekají. Chystá se tu nové sportoviště.

Skuhrov nad Bělou | Foto: Deník/Jana Kotalová

„Ve středu obce se nám podařilo koupit druhou část nemovitosti, které jsme byli spoluvlastníky – číslo 13 u mostku před zastávkou. V současné době jsme dostali stavební povolení, že stavbu můžeme zbourat. Až se tak stane, vypíšeme soutěž na projektovou dokumentaci na sportoviště, které tam plánujeme. Měl by tam vzniknout oválek, součástí by mělo být hřiště s umělým povrchem a budova do „elka“, která bude zázemím ke sportovišti,“ uvedl starosta Milan Bárta.