„Ale chci si posekat trochu dřeva na zimu a nějak mi to nechce… Porád mi to blafe. Ne a ne chytit,“ vysvětluje Josef Kemr coby děda Komárek Zdeňku Svěrákovi v komedii Na samotě u lesa, zatímco se namáhavě snaží točením uvést do chodu historický pohon cirkulárky. „To vono to nakonec chytí,“ ujišťuje a ozývá se další ze série hlasitých ran doprovázející start motorů stlačeným vzduchem.

I na tuto zajímavost lákala v sobotu Skršická brázda a možná leckterému z nich v mysli vytanula tato slavná scéna. Při pohledu na staré stroje z dob dávno minulých a při poslechu roztodivných zvuků, které po nastartování vyluzovaly, se možná nejednomu z nich vybavily také nostalgické vzpomínky. Letité traktory a další stroje totiž mohli spatřit v chodu a přesvědčit se, že i když některým táhne třeba i na devadesát, stále šlapou jako hodinky. Představily se tu traktory, mlátičky, čističky obilí, stabilní spalovací motory a mnoho dalších pomocníků v hospodářství včetně přípojných zařízení používaných při pracích na polích a loukách.

Stroje od Uralu až po západ

Jak prozrazuje za pořadatele jeden ze sběratelů této techniky a člen svobodného sdružení Podorlických traktoristů Ivo Luňák, nejstarší z vystavených traktorů pochází z 30. let minulého století, ale nechybí ani ty současné: „Jsou tady traktory české provenience, to znamená Zetory, Svobody, Škodovky, ale i stroje ze Sovětského svazu - je tady kirovec, pasák Altaj. Ale máme tady i ze západního Německa Hanomag a Porsche. Takže tu je v podstatě zastoupení, dá se říct, z celé Evropy."

Co zajímavého Skršická brázda nabídla, představil Ivo Luňák.

Letošní novinkou je čistička obilí z nedaleké Dobrušky. Pochází ze čtyřicátých let a je poháněná stabilním motorem - Slavií bratří Paříků. I ten poutá pozornost. Skrz prosklenou skříňku je vidět srážející se voda. Zajišťuje chlazení.

„To je takzvaný kondenzační chladič, kdy každý spalovací motor musí být samozřejmě chlazen, aby měl tu patřičnou teplotu. A tohle je jeden z těch starších způsobů chlazení, kdy není uzavřený okruh, ale je kondenzační a má výparník. Takže to, co vidíte, je voda, která se vypařuje, tím pádem odebírá energii a chladí stroj," vysvětluje Ivo Luňák.

Skršická brázda představila také stabilní spalovací motory z 30. let, jímž v názvu dominuje slovo Robot. To se přitom vůbec poprvé objevilo jen o pár let dříve v Čapkově divadelní hře R.U.R. a jak vidno, brzy našlo své uplatnění i mezi výrobci. Využít se ho rozhodla rodina Wichterle Kovářík a její společnost Wikov pro pojmenování svého stabilního motoru.

Místo munice brambory

Do ranku spíš rarit pak patří malý pasák, jehož výrobcem byla skotská firma. Na první pohled sem jaksi nezapadá, ale i on prý našel uplatnění v zemědělství.

„To je pasáček jednomužný s jednoválcovým motorem. Původně sloužil už za první světové války k rozvážení nábojnic a šrapnelů do zákopů, ale potom ho skotští zemědělci začali využívat k pěstování brambor," dozvídám se od skršického sběratele.

Skršická brázda lákala i letos na atraktivní podívanou na historické hospodářské stroje, které se představily i v chodu. A k vidění byly také historické automobily.

Ostatně také na vyorávání brambor čertem mohli návštěvníci Skršické brázdy vidět.

Naskytla se jim však také příležitost obdivovat také nablýskané dědečky - automobily spolu s ojedinělým historickým hasičským automobilem dobrušských hasičů, díky spolupráci s Podorlickým Veteran Clubem.

Skršická brázda lákala i letos na atraktivní podívanou na historické hospodářské stroje, které se představily i v chodu. A k vidění byly také historické automobily.

„Je potřeba se navzájem podporovat. Pozvali jsme naše kamarády z Podorlického Veteran Clubu, aby tady s námi strávili toto odpoledne. A stejně tak přijeli za námi kamarádi z Houdkovic, rodina Ježkových, a taky kamarádi z Nahořan, kteří zase na podzim pořádají Brázdu u Rozkoše, kterou taky pravidelně navštěvujeme," představuje Ivo Luňák další účastníky, kteří přivezli do Skršic zajímavé kousky.

Příště ve Skršicích v muzeu

Staré stroje z dob našich dědů a pradědů tady nezůstávají jen pečlivě opečovávanými kousky sbírek, které by zde pouze parkovaly. Členové volného sdružení Podorlických traktoristů jim vrací dech, postupně je repasují, vzájemně si vypomáhají, opravují je nejen pro sebe. Představují je veřejnosti na akcích, jako je právě Skršická brázda, Brázda u Rozkoše či prvomájová selská jízda traktorů po Českém Meziříčí a blízkém okolí.

Historické traktory v akci na Skršické brázdě.

Ivo Luňák přitom už před dvěma lety prozradil, že plánu je také muzeum starých zemědělských strojů. „Pořídili jsme za ty poslední dva roky uklidit, takže to vidíme jako veliký pokrok. A teď se chystáme dát do pořádku podlahu a pomaličku to směřuje k tomu, abychom příští Skršickou brázdu mohli zahájit v našem muzeu," dodává.