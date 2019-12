Bohužel to vše nemohla spatřit, o zrak přišla před 19 lety. Ale jak říká, tu atmosféru cítila. Ač sama nevidomá, s přáteli založila spolek Doteky naděje, který pomáhá ostatním hendikepovaným včetně dětí. A v solnické škole pro ni přichystali nečekané překvapení.

Takové přivítání Renata Moravcová ještě nikde nežila, chodbou školy se nesl mohutný sborový hlas mnoha desítek dětí zpívajících koledy. Na 150 se jich spolu s rodiči a učitelkou Evou Štréglovou nadšeně pustilo do tvoření pro vánoční jarmark. Celý výtěžek z něho - přes 17 tisíc korun všichni věnovali právě Renatě a Dotekům naděje na pomoc nevidomým a jinak hendikepovaným dětem i dospělým. S něčím takovým se doposud nesetkala.

"Paní učitelka Eva Štréglová mi volala, že děti vybraly nějaké korunky na vánočním jarmarku a že nic z toho nechtějí a všechny by je rády věnovaly spolku. Jsme vděčni za každou korunu, ale když mi potom řekla částku, tak jsem nemohla ani mluvit. Tekly mně slzy, mně se totiž za tu spoustu let, co se věnuji hendikepovaným, něco takového ještě nestalo. Myslím si, že Ježíšek už takový dárek nepřekoná," svěřila se s dojetím Renata Moravcová, která kromě výtěžku z jarmarku převzala od dětí ještě další dárek.

A ten svůj pod vánočním stromečkem solnické školy našel i její vodicí pes Xanto, na kterého tu čekal polštářek ve tvaru kosti a s vyšitým jménem.

Na začátku byla kavárna

Na začátku všeho byla Kavárna ve tmě, kterou v Solnici Renata Moravcová před nedávnem uspořádala.

"Navštívili jsme ji. Dostali jsme klapky na oči, posadili nás do místnosti a pak jsme klapky sundali. Nic jsme neviděli. Je to hodně zvláštní pocit, když máte otevřené oči a nevidíte nic. Potom nám paní Renata začala vyprávět a její příběh nás zasáhl. Když se opět rozsvítilo, opět jsme se rozkoukali, ale v tom jsem si uvědomila, co asi prožívá a že to musí být strašné. Ale paní Renata se s tím dokázala popasovat a to mně přišlo krásné," popsala silný zážitek Eva Štréglová, který ji spolu s další akcí, která následovala, inspiroval k benefičnímu vánočnímu jarmarku.

"Řekli jsme si, že by bylo prima přiblížit i dětem, jaké to je - nevidět nebo neslyšet. Díky paní Renatě se to podařilo. Přivezla spoustu věcí, pomůcek, děti si je vyzkoušely a mělo to takový úspěch, že jsme si společně řekli, že uděláme něco pro druhé také my. Začali jsme vyrábět pro vánoční jarmark a nadchlo nás, kolik rodičů se do toho pustilo s námi, děti je dokázaly doslova "zblbnout". Přinesli dárky, které se na jarmarku 13. prosince prodaly. Atmosféra byla naprosto úžasná. Plánované to nebylo, ale povedlo se. Máme strašnou radost, a to i z toho, že ji má také paní Renata," dodala Eva Štréglová.

Velkým zážitkem pro ni prý bylo rovněž to, když jedna z maminek na jarmark napekla a přinesla patnáct vánočních balíčků s muffinami a pak byla mezi prvními, kdo si je přišel koupit.