…"Taky jsme chvíli zkoušeli nevidět a ztratil se nám celý svět. Zmizelo sluníčko i nebe, málem jsme ztratili i sebe," odříkávají jednotlivé sloky dlouhé básně, kterou pro Renatu sami složili. "Vyrobili jsme spoustu věcí, keramiku v rozpálené peci. Prodali jsme sladké perníčky, co napekly naše babičky. Co jsme vydělali, to vám dáme a jsme rádi, že vás máme. Snad je to ten dárek pravý. Spolu ho užijte ve zdraví," uzavírají nakonec.

Ten dárek - to bylo více než 34 tisíc korun výtěžku z letošního Velikonočního jarmarku, pro který se děti i s rodiči pustily do výroby dekorací a dárků. Vybrané peníze nyní věnovaly Renatě a jejímu spolku Doteky naděje.

"Bylo to úžasné, nádhera. A asi ještě hodně dlouho ten zážitek nic nepřebije," svěřuje se Renata Moravcová.

Kavárna ve tmě otevírá lidem oči

Nevidí od svých 31 let, tehdy to byl její jedenáctiletý syn, kdo jí dodal chuť, aby to nevzdala a dokázala se poprat s tím, co ji osud přichystal. Teď se svým Spolkem naděje pomáhá ostatním hendikepovaným a snaží se světy zdravých a lidí s různými postiženími sbližovat, propojovat, dělat jim život o něco veselejší. A v tom našla nečekaně oporu právě v Solnici v místní škole.

Všechno to vlastně začalo před dvěma a půl lety, když v tomto městečku pozvala do Kavárny ve tmě.

"Navštívili jsme ji. Dostali jsme klapky na oči, posadili nás do místnosti a pak jsme klapky sundali. Nic jsme neviděli. Je to hodně zvláštní pocit, když máte otevřené oči a nevidíte nic. Potom nám paní Renata začala vyprávět a její příběh nás zasáhl. Když se opět rozsvítilo, opět jsme se rozkoukali, ale v tom jsem si uvědomila, co asi prožívá a že to musí být strašné. Ale paní Renata se s tím dokázala popasovat a to mně přišlo krásné," popsala silný zážitek učitelka Eva Štréglová, jenž ji spolu s další akcí, která následovala, inspiroval k prvnímu benefičnímu vánočnímu jarmarku v roce 2019. Letos v solnické škole přichystali benefiční Velikonoční jarmark.

Průmyslový park v Týništi se rozpíná, rozrostl se o další dvě haly

"Když se před dvěma a půl lety vybralo přes 17 tisíc korun, říkala jsem si, že to je neskutečná částka, tentokrát to bylo přes 34 tisíc korun. Nemohla jsem ani mluvit. Jsem za to ráda, že s touto pomocí jako spolek Doteky naděje můžeme zase rozsvítit jiskřičky radosti spoustě dětí, které budou moci jet na letní tábor, protože by to jinak jejich maminka, když je s nimi sama, nemohla zaplatit. Ostatním dětem, které jsou třeba nějak umělecky nadané, přispějeme na školné, aby se mohly tomu svému oboru dál věnovat," přibližuje Renata, jak bude výtěžek z Velikonočního jarmarku využit.

Po cestě laskavosti

Jarmark byl vyvrcholením projektu, který na škole v posledních měsících probíhal. Žáci se během něho seznamovali s různými zdravotními postiženími a učili se, jak lidem, kteří jimi trpí, pomáhat zvládat běžný život. Učili se také Braillovo písmo, aby lépe nahlédli do světa nevidomých.

"Namluvili i známé pohádky. Nahrávky rozmnožíme a budeme je dávat dětem, aby si je mohly poslechnout. Je to jiné, než když jim je vypráví maminka. Vlk, každé kůzlátko má svůj hlas, do toho se prolínají všelijaké zvuky. Paní učitelky a děti si s tím daly opravdu velkou práci. Mají úžasné nápady. Objíždíme spoustu škol po celé republice a i když ve většině z nich jsou, jak říkám, srdíčkoví lidé, žádnou takovou jako v Solnici neznám. Školáci se tu neučí jen to, co ukládají osnovy. I ve svém volném čase se věnují různým aktivitám, které vždycky směřují k tomu, aby pomohli jiným dětičkám, které mají ten život kvůli jejich zdravotnímu hendikepu o trošku těžší. Je to výjimečná škola. A jsem moc vděčná za ně za všechny a za to, že se přidaly na tu naší cestu a rozšiřují s námi laskavost," říká Renata.

Jak ujišťuje, spolupráce bude pokračovat. "Budu v Solnici opět otvírat Kavárnu ve tmě, takže tam za námi děti ze školy přijdou. A když nám dnes daly tak velký dárek, který byl pro mě překvapením, uděláme na podzim také jedno překvapení celé škole."