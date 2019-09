/FOTOGALERIE/ Škola plná nejen žáků a pedagogů, ale také maminek a tatínků, babiček a dědečků, předškoláků i miminek, navíc ještě pamětníků a hostů ze široka - daleka. Přesně tak vypadala ZŠ Trivium Plus v Dobřanech ve středu 18. září kolem 15. hodiny, kdy se slavnostně otevřela pro veřejnost, aby se ukázala v plné kráse, včetně nového druhého patra. Bylo to jedno velké lidské mraveniště.

Dobřanská škola voní novotou. | Foto: Dana Ehlová

Ukazovat mají v Dobřanech totiž opravdu co. Také mají být na co pyšní a během prohlídky školy se ukazovalo, že pyšní jsou. Právem. Dokázali - v čele s ředitelem Mgr. Janem Grulichem - velikou věc. Už třetí týden probíhá výuka v nových prostorách a z vyjádření učitelů i nadšených dětí se dalo vyčíst, že si návrat z polních podmínek „domů - do svého“ všichni náležitě užívají.