"Jde o nehorázně navýšení měsíčních záloh za teplo, kdy rodina platila třeba 3 600 a rázem má platit 9 000, to opravdu s rozpočtem zamává. To je to, co se tu řeší, pro některé rodiny i jednotlivce je to likvidační, protože s tímto navýšením to je, jako by platili dva nájmy," uvádí další z mnoha příspěvků.

Obyvatelé Vamberka nyní netrpělivě očekávají, jak se k situaci postaví město, které uvedenou společnost vlastní.

Společnost Vambekon zajišťuje správu majetku, nemovitostí, komunikací, veřejného osvětlení, hřbitova a městských lesů ve vlastnictví města Vamberk, dále zajišťuje výrobu, rozvod tepelné energie a provoz odpadového hospodářství a poskytuje provozní služby, účetní a daňovou evidenci společenstvím vlastníků bytových jednotek.

Kaplanka už má novou střechu. Nahlédněte do známých i neznámých zákoutí Opočna

"Vedení města bylo o zdražení informováno 19. ledna 2022 a od té chvíle se věcí intenzivně zabývá a hledá možnosti dalšího postupu. Abychom veřejnost maximálně informovali, rozhodl jsem se navrhnout svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města. Předpokládaný termín konání bude středa 16. února 2022. Otevřený přístup v této věci je jediný možný. Mohu vás ujistit, že všechny orgány města budou plně nápomocné ke zvládnutí této bezprecedentní situace, která se dotýká poloviny občanů Vamberka, stejně jako důsledného prošetření věci," vyjádřil se ke skokovému navýšení cen starosta Vamberka Jan Rejzl.

Zdražením se zabývá i společenství vlastníků bytových jednotek, které vyvolalo jednání na městském úřadě. Podle informací, které zveřejnilo, Vambekon v letech 2018 až 2020 nakupoval energie za přijatelné ceny bez fixace přes Innogy Energie. Přibližně v pololetí loňského roku ale došlo k prudkému nárůstu ceny. Odpovědné osoby prý vyčkávaly na lepší ceny tak dlouho, až byly v závěru roku nuceny nakupovat za astronomické ceny, které se promítly i do cen na rok 2022.