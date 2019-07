Na Hradecku se už několik let těší největší oblibě koupaliště Flošna v Hradci Králové. Není divu - město se dočkalo svého prvního umělého koupaliště teprve před pár lety. Flošna nabízí tři bazény, komfort stabilně teplé vody v každém počasí a všeobjímající servis, který jen od začátku letošní sezony využilo přes 20 tisíc lidí.

To na Trutnovsku letos takříkajíc berou, co je. Trutnovský bazén totiž neotevře, takže nejoblíbenějším koupáním se tak trochu z nouze stává Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem, které svojí komorní atmosférou připomíná 30. léta.

Podobná retro atmosféra za slunečného počasí láká lidi i na Jičínsku - do romantického a poklidného areálu Dachova, ukrytého uprostřed lesů, kousek od Hořic.

Rychnovští nedají dopustit na opočenské koupaliště Broumar - přesto, že o prázdninách je tady obvykle takový nával, že na šlapadlo se čeká i hodinu.

Synonymem koupání na Náchodsku je samozřejmě Rozkoš. Tisíc hektarů vodní plochy, kemp, sportoviště, restaurace. Prostě letní nebe na zemi.

Hradecko

Flošna v Hradci Králové

- moderní areál

- tři nerezové bazény

- stabilní teplota vody

- tobogán

Otevírací hodiny: Denně od 6 do 20 hodin.

Vstupné: Dospělí 145 korun (držitelé čipových hodinek 119), děti od 120 centimetrů, studenti do 26 let, senioři nad 62 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 105 korun (držitelé čipových hodinek 79), děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma.

Další koupaliště v okrese:

Třebechovice pod Orebem – areál moderního koupaliště

Stříbrný rybník – přírodní koupání spojené s kempem

Biřička – rybník v hradeckých lesích

Chlumec nad Cidlinou – areál moderního koupaliště

Opatovický písník – vodní plocha vzniklá těžbou písku

Správčický písník – přírodní koupaliště

Lodín – moderní koupaliště s komorní atmosférou nedaleko Hradce Králové

Jičínsko

Dachova u Hořic

- uprostřed lesů

- unikátní architektura

- voda z přírodních pramenů

- písečná pláž

Otevírací hodiny: Květen až září denně od 10 do 19 hodin (v květnu a září pouze jako sluneční lázně bez koupání).

Vstupné: Dospělí 45, děti 25 korun

Další koupaliště v okrese:

Přírodní Jinolické rybníky s autokempem pod Prachovskými skalami

Lužanský rybník – přírodní nádrž s autokempem, oblíbené místo rybářů

Koupaliště v Milovicích u Hořic – moderní koupaliště s ubytováním

Koupaliště v Miletíně

Koupaliště na Pecce – voda z lesů, kemp

Koupaliště v Sobotce pod Humprechtem s chatičkami

Koupaliště v Jičíně – moderní areál s tobogany, skluzavkami a brouzdaliště

Náchodsko

Rozkoš u České Skalice

- osmá největší lidmi vybudovaná vodní plocha v Česku

- kemp

- vodní sporty

- krásní okolní příroda

Vstupné: Vstupné do areálu autokempu návštěvníci, kteří se přijdou například vykoupat, neplatí.

Další koupaliště v okrese:

Rybník Brodský u Červeného Kostelce

Jiráskovo koupaliště v Náchodě – bazén s masážními tryskami, chrliči vody a čtyřdráhovou skluzavkou

Koupaliště v Meziměstí – moderní nerezové bazény, chrliče vody, tobogán

Koupaliště v Polici nad Metují

Koupaliště v Teplicích nad Metují – přírodní koupaliště

Plavecký areál v Jaroměři – vyhřívané bazény na 24 stupňů Celsia

Rychnovsko

Broumar v Opočně

- na kraji malebného města

- kemp

- sportovní vyžití

- kánoe a šlapadla

Otevírací hodiny: Denně od 9 do 19 hodin.

Vstupné: Celodenní pro dospělé 50 korun, mládež 15 až 18 let, důchodci nad 62 let, studenti a osoby s průkazem ZTP 30 korun, děti 6 až 14 let 25 korun, děti do 6 let zdarma. Lze zakoupit i permanentky na více vstupů.

Další koupaliště v okrese:

Dobruška – velký plavecký bazén a dětské brouzdaliště

Kostelec nad Orlicí – areál koupaliště a kempu u řeky Orlice

Rychnov nad Kněžnou – koupaliště v přírodním parku Včelný, betonová nádrž napájená podzemní a pitnou vodou

Vamberk – koupaliště s bazénem a bazénem pro děti v údolí Zdobnice

Týniště nad Orlicí – Kemp Písák, přírodní koupání v prostředí borových lesů

Zdelov – areál staršího koupaliště

Trutnovsko

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem

- retro plovárna ve stylu 30. let

- dva velké bazény

- odpočinek v trávě

Otevírací hodiny: Denně od 8.30 do 20 hodin.

Vstupné: Dospělí 60 korun, po 17. hodině 30 korun, poslední hodina 10 korun, dospělí nad 60 let 40 korun.

Další koupaliště v okrese:

Retro plovárna Sejfy – přírodní v lese

Koupaliště Petříkovice – venkovní bazén požární nádrže

Koupaliště Chvaleč – požární nádrž

Kačák Vrchlabí – vodní plocha Vejsplachy

Autokemp Slunečná v Čisté – přírodní koupaliště napájené potokem

Koupaliště v Malých Svatoňovicích – umělá nádrž

Autokemp Dolce u Trutnova – přírodní rybník