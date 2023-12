Lyžaři a snowboardisté mohou bez obav vyrazit do Orlických hor, postupně tu své brány otevírají další horská střediska. Každodenní nepřetržitý provoz zahájí v sobotu Skiareál Olešnice. Na lyžování ve Zdobnici si lidé budou muset počkat do prvního svátku vánočního.

V Deštném v Orlických horách se už lyžuje. | Video: Deník/Jana Kotalová

V Olešnici se lyžovalo už uplynulý víkend, přes týden je ale skiareál mimo provoz, každodenní nepřetržitý provoz tu spustí v sobotu 16. prosince. Lyžařský areál o tom informoval na svém webu. V provozu bude hlavní sjezdovka, dětské hřiště, dětská pomička, skibar, půjčovna a lyžařská škola.

Na Boží hod vánoční se nejspíš otevřou brány Ski centra Zdobnice. „Středisko připravujeme na zahájení provozu, probíhá zasněžování sjezdovek a poslední přípravy. Předpokládané zahájení sezóny je 25. prosince,“ uvádí ski centrum na svém webu.

Lanovku v novém Skiareálu Orlické Záhoří čeká zkušební provoz

V Čenkovicích bude o víkendu 16. až 17. prosince v provozu vlek TJ Čenkovice - Poma, a to od 8.30 do 16 hodin, v sobotu si zájemci užijí večerní lyžování od 17.30 do 21 hodin. Běžkařské tratě kolem Bukové hory a Suché vrchu jsou upravené rolbou. „O dalším vývoji Vás budeme informovat na těchto stránkách a na sociálních sítích SKI areál Čenkovice,“ uvádí středisko pod Bukovou horou na webu.

Lyžuje se už v Říčkách a Deštném v Orlických horách, Skiareál Šerlišský Mlýn v Deštném zahájil provoz již v pátek 1. prosince.

Zdroj: Stanislav Ďoubal