"Jsem tu poprvé, s kamarádem. Jsem z Ukrajiny, ale pracuju tady, přijel jsem z Hradce Králové. Už jsem na lyžích dlouho nejezdil, asi patnáct roků, ale je to tu fajn," pochvaluje si Vladimir Tokar.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Snowboard vytáhla na zdejší svah Veronika z Rychnova nad Kněžnou. "Jezdíme sem pravidelně, s malou asi třetí rok. Je to pro děcka univerzální sjezdovka a super," svěřuje se.

Jak ušetřit za cukroví? Josef Maršálek a další hvězdy mají jednoduchou radu

Modrá sjezdovka není nikterak náročná, a tak právě rodiny s dětmi tady bývají nejčastějšími návštěvníky. "Jezdíme docela i do Deštného, ale tam dneska bude kupa lidí, takže jsme přijeli sem," vysvětluje Veronika.

Investovali do zasněžování

I rodinný Skiareál Olešnice v Orlických horách musel přistoupit podobně jako jiná střediska v důsledku rostoucích cen energií k asi desetiprocentnímu zdražení.

Kde si už v Orlických horách zalyžujete:



Skiareál Šerlišský Mlýn

Skicentrum Deštné v Orlických horách

Skiareál Olešnice v Orlických horách

Ski centrum Říčky

Ski areál Čenkovice - Buková hora

Sportareál České Petrovice

Investovalo se tady do zlepšení podmínek pro lyžování. "Rozšířili jsme systém umělého zasněžování, jinak s nějakými většími novinkami čekáme na další sezonu," prozrazuje jednatel společnosti provozující areál Marek Feuermann.

Jak je spokojený s návštěvností v první den zahájení provozu? "Čekali jsme, že asi bude trochu víc lidí, ale na druhou stranu je teď poslední víkend před vánočními svátky, takže si myslím, že si to spousta lidí nechává na později. Uvidíme," dodává.

OBRAZEM: V dobrušské kovárně se zpívaly koledy

Jako vůbec první v Orlických horách odstartoval sezonu už 2. prosince Skiareál Šerlišský Mlýn. Ve čtvrtek 15. prosince se přidaly Říčky, kde se o víkendu už lyžaři proháněli na všech sjezdovkách, a v sobotu přivítala první návštěvníky další střediska - Ski areál Čenkovice - Buková hora, Sportareál České Petrovice a Skicentrum Deštné v Orlických horách.

Modrá je dobrá

Rovněž v Deštném se hodně investovalo do modernizace zasněžovacího systému a nabídka služeb v občerstvení se v této sezoně rozšiřuje o nový Food Truck od Amenity v areálu Marta I.

O prvním víkendu provozu se návštěvníci mohli projet zatím jen po modré sjezdovce a nechat se vyvézt čtyřsedačkovou lanovkou v areálu Marta II. Ale i přes očekávání ani tady se nakonec žádný velký nával nekonal, rodiče s dětmi si v hojném počtu ve vyhrazené části užívali i jízdu na saních, pekáčích a všem, co jelo.

Aktuální informace o úpravě

tratí pro běžkaře najdete na:



https://www.destne.info/#/bezecketrate

"Jsme z Brna a do Orlických hor jezdíme každý rok. Na Deštném se nám líbí to okolí a příroda. A dnes tady bylo málo lidí, takže to bylo super," shrnuje první den lyžování v Deštném Lubomír Janko.

Další zdejší sjezdovky se ještě připravují a zasněžují. Stejně jako například ve Zdobnici či Sedloňově. Ještě před zahájením víkendu přitom rolby stačily upravit i pěknou řádku kilometrů běžeckých tratí, ať už v blízkém či širším okolí Říček a Deštného. Několik nedočkavých běžkařů se však snažilo prorazit stopu také ve Ski aréně v Orlickém Záhoří, kam rolby kvůli nedostatečné vrstvě sněhu ještě vyjet nemohly. A milovníci běžeckého lyžování se proháněli i po pláních.